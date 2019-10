Europese Commissie sleept Polen opnieuw voor Europees Hof van Justitie AW

10 oktober 2019

13u13

Bron: Belga 0 De Europese Commissie sleept Polen nog maar eens voor het Europees Hof van Justitie wegens een controversiële justitiehervorming. Deze keer gat het om de nieuwe tuchtregeling voor Poolse rechters, die volgens de Commissie een reëel gevaar op politieke controle inhoudt.

Twee jaar geleden bracht de Commissie al de pensioenregeling, en de gevolgen daarvan voor de onafhankelijkheid van de Poolse rechterlijke macht, voor het Europees Hof. Vorig jaar dan volgde een nieuwe procedure in verband met de verlaging van de pensioenleeftijd van de rechters van het Hooggerechtshof. In die zaak velde het Hof al een oordeel en zei het dat de maatregel in strijd is met het beginsel dat rechters niet uit hun functie kunnen worden ontheven.

De nieuwe procedure moet de wet tegenhouden die rechters van gewone rechtbanken aan disciplinaire onderzoeken, procedures en sancties onderwerpt op basis van de inhoud van hun rechterlijke beslissingen, zegt de Commissie. "Bovendien waarborgt de nieuwe tuchtregeling de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de tuchtkamer van het Hooggerechtshof niet." De risico's voor de Poolse rechtsstaat zijn zo groot dat de Commissie het Hof vraagt om de zaak met spoed te behandelen.

Artikel 7-procedure

Naast de procedures voor het Europees Hof in Luxemburg loopt een er ook een zogenaamde artikel 7-procedure tegen Warschau. Die moet in essentie via dialoog de vele pijnpunten wegwerken, maar kan er in extremis toe leiden dat het Poolse stemrecht in de Europese ministerraden wordt opgeschort. Die "atoombomprocedure" sorteert tot dusver nauwelijks effect omdat unanimiteit onder de lidstaten is vereist.

Het dossier-Polen wordt vanaf 1 november de verantwoordelijkheid van Didier Reynders, die dan de nieuwe Europees commissaris voor Justitie wordt.