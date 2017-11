Europese Commissie schroeft strijd tegen btw-fraude verder op na Paradise Papers ep

16u44

Bron: Belga 1 EPA Eurocommissaris voor Fiscaliteit Pierre Moscovici: "Paradise Papers hebben aangetoond hoe sommigen profiteren van de lakse toepassing van de btw-regels." De Europese Commissie heeft vandaag nieuwe instrumenten voorgesteld om het btw-systeem in de EU beter te wapenen tegen fraude, in navolging van de gelekte 'Paradise Papers'. Grensoverschrijdende btw-fraude kost de lidstaten elk jaar meer dan 50 miljard euro.

De nieuwe regels moeten een soort 'klimaat van vertrouwen' scheppen tussen de lidstaten, zodat ze informatie kunnen uitwisselen en ook de samenwerking tussen de verschillende nationale fiscale autoriteiten kunnen opdrijven, legde Eurocommissaris voor Fiscaliteit Pierre Moscovici uit. "De Paradise Papers hebben opnieuw aangetoond hoe sommigen profiteren van de lakse toepassing van de btw-regels om ongestraft minder btw te betalen dan anderen", verklaarde hij. "We weten ook dat btw-fraude kan worden gebruikt om criminaliteit te financieren, zoals het terrorisme."

De Commissie voorziet onder meer in een systeem van informatie-uitwisseling binnen Eurofisc, waarbinnen fraude-experten van de lidstaten verenigd zijn. Lidstaten moeten daardoor makkelijker gegevens kunnen opvragen van grensoverschrijdende financiële transacties.

Nog even wachten

De nationale financiële waakhonden moeten ook nauwer gaan samenwerken met het Europees Bureau voor Fraudebestrijding OLAF, politiedienst Europol en het nog op te richten Europees parket. De invoer is echter nog niet voor meteen: het Europees parlement en de Raad moeten er hun licht nog over laten schijnen.

Vorige maand stelde de Commissie ook al een historische hervorming van de btw-regels voor: bedrijven die producten aankopen in een andere Europese lidstaat, zullen daar voortaan btw op moeten betalen, net zoals dat nu reeds het geval is bij binnenlandse transacties. Ook bij die hervorming is de Europese Commissie nog ver van huis: alle lidstaten moeten die eerst nog unaniem goedkeuren, en daar wordt wel wat tegenwind bij verwacht.