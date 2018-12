Europese Commissie roept critici op om migratiepact alsnog goed te keuren IB

03 december 2018

03u00

Bron: Belga 0 De Europese Commissie heeft Oostenrijk en vijf andere lidstaten van de Europese Unie opgeroepen hun verzet tegen het VN-migratiepact te laten varen.

"Ik begrijp de afwijzing van het VN-migratiepact niet, omdat het document niet juridisch bindend is en niemand iets opgedrongen wordt. Ik vraag alle betrokken EU-landen zeer nadrukkelijk om hun afwijzing van het VN-migratiepact de komende dagen nog een keer te overdenken en er toch nog mee in te stemmen. Dat is zeer belangrijk", zei commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap Dimitris Avramopoulos aan de Duitse krant Welt.

Het VN-pact moet aangenomen worden op een conferentie in Marokko op 10 december. In ons land is een krachtmeting aan de gang tussen de N-VA en de MR van premier Charles Michel over het al dan niet goedkeuren van het pact.

“Niet voldoende bestudeerd”

Wie het pact afwijst, "heeft het niet voldoende bestudeerd", zei de EU-commissaris. De EU-landen die aankondigden dat ze het pact niet zullen ondertekenen, zijn naast Oostenrijk de voormalige Oostblok-landen Hongarije, Polen, Bulgarije, Tsjechië en Slovakije. Ook de Italiaanse regering heeft nog niet beslist.

Het 'Globale pact voor een veilige, geordende en geregelde migratie' moet helpen migratie beter te organiseren en arbeidsmigranten te beschermen tegen uitbuiting. Het Duitse parlement keurde het pact vorige week met een grote meerderheid goed.