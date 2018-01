Europese Commissie "verrast dat Britse regering verrast is" over noodplanning TT

17u39

Bron: Belga 0 AFP De Britse brexit-minister David Davis heeft in een brief aan premier Theresa May zijn beklag gedaan over de voorbereidingen die de EU treft op het eventuele afspringen van de onderhandelingen over het Britse vertrek uit de Unie. De woordvoerder van Commissiewoordvoerder Jean-Claude Juncker reageerde laconiek: "Wij zijn verrast dat de Britse regering verrast is", zei Margaritis Schinas.

De brief dateert nog van voor Nieuwjaar, maar de krant Financial Times kon er nu de hand op leggen. Davis schrijft dat de regering juridisch advies heeft ingewonnen over waarschuwingen van de EU aan het adres van Britse bedrijven. Zij kregen te horen dat het Verenigd Koninkrijk na de brexit op 30 maart 2019 per direct als een niet-EU-lidstaat kan worden beschouwd. Van een overgangsperiode of het vooruitzicht op een Brits-Europees handelsakkoord is in het advies geen sprake.

Davis vreest dat de EU Britse bedrijven schrik aanjaagt en hen ertoe kan aanzetten het Britse eiland te verlaten en naar het continent te trekken. Hij beweert dat een en ander ook impliceert dat de EU het VK momenteel anders behandelt dan de overige EU-lidstaten.

Gevraagd naar een reactie zei Commissiewoordvoerder Schinas dat "de Commissie verrast is dat de Britse regering verrast is dat we ons voorbereid hebben op een scenario dat ze zelf heeft aangebracht". Premier May heeft namelijk al meer dan één keer gezegd dat geen akkoord over de brexit beter zou zijn dan een slecht akkoord. De EU treft dan ook de nodige voorbereidingen ter zake, beklemtoonde hij.