Europese Commissie organiseert petitie over labeling van vegetarische producten kv

07 november 2018

16u54

Vragende partij voor labels die aangeven of voedselproducten vegetarisch, veganistisch of geen van beide zijn? Dan kan je de komende twaalf maanden meedoen aan een petitie die de Europese Commissie oproept om zo'n labeling verplicht te maken. De Commissie zette vandaag het licht op groen voor het initiatief.

Volgens de initiatiefnemers ondervinden vegetariërs en veganisten anno 2018 nog steeds grote moeite om hun producten uit de winkelrekken te plukken. Bij het monsteren van de verpakkingen moeten ze naar eigen zeggen "hyperaandachtig" zijn voor "ambigue ingrediënten" die zowel van plantaardige als dierlijke oorsprong kunnen zijn. Verplichte grafische labels op alle voedselproducten zouden dit kunnen verhelpen.

Volgens de Commissie komt hun verzoek tegemoet aan de voorwaarden van het zogenaamde Europees burgerinitiatief. Volgende week wordt het initiatief officieel geregistreerd en krijgen de initiatiefnemers twaalf maanden tijd om minstens één miljoen handtekeningen te verzamelen in minstens zeven lidstaten.



Dat betekent nog niet dat die verplichte labeling er ook komt. Maar als de initiatiefnemers de drempel van één miljoen halen, dan is de Commissie wel verplicht om binnen drie maanden op een gemotiveerde manier uit de doeken te doen waarom ze wel of niet op het voorstel ingaat. De Commissie heeft het voorstel inhoudelijk nog niet bekeken.

Het Europese burgerinitiatief bestaat sinds 2012. Tot dusver haalden vier initiatieven de drempel, met wisselend succes. Zo vormde een initiatief voor een betere bescherming van water als publiek goed de aanzet tot strengere kwaliteitsnormen voor drinkwater. Een pleidooi voor een verbod op glyfosaat werd dan weer beantwoord met een verlenging van de vergunning met vijf jaar.