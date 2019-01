Europese Commissie opent onderzoek naar Nike Nederland na vermoeden van fiscaal gesjoemel AW

10 januari 2019

13u37

Bron: Belga 0 De Europese Commissie opent een onderzoek naar de fiscale behandeling van Nike in Nederland. Dat deelde eurocommissaris voor Concurrentie Margrethe Vestager mee. Ze wil nagaan of de Amerikaanse sportgigant door afspraken met de Nederlandse fiscus onrechtmatige staatssteun heeft genoten en bevoordeeld werd ten opzichte van de concurrenten.

Het diepgaande onderzoek richt zich op Nike European Operations Nederland en Converse Netherlands. Die bedrijven zijn verantwoordelijk voor de promotie en de ontwikkeling van de verkoop van Nike- en Converse-producten in Europa, het Midden-Oosten en Afrika.



De Commissie is bezorgd dat Nike door enkele boekhoudkundige trucjes minder belastingen moest betalen. "Lidstaten mogen niet toestaan dat ondernemingen complexe structuren opzetten om hun belastbare winsten oneerlijk te verlagen. Zo zouden ze immers een onrechtmatig voordeel genieten vergeleken met hun concurrenten. De Commissie zal de fiscale behandeling van Nike in Nederland nauwgezet onderzoeken en zal nagaan of deze in overeenstemming is met de Europese staatssteunregels", zo verklaarde Vestager in een mededeling.

