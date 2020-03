Europese Commissie niet opgezet met grenscontroles TMA

16 maart 2020

14u02

Bron: Belga 0 Al zeker zeven Europese landen (Duitsland, Oostenrijk, Polen, Hongarije, Tsjechië, Denemarken en Litouwen) hebben in de strijd tegen het coronavirus grenscontroles ingevoerd. De Europese Commissie is het daarmee principieel niet eens, maar probeert nu wel de coördinatie van de maatregelen die op nationaal niveau getroffen worden, naar zich toe te trekken.

"Het coronavirus is reeds in alle Europese lidstaten aanwezig. Het sluiten van de grenzen is dan ook niet de beste manier om een verdere verspreiding binnen de EU tegen te gaan", legde een woordvoerder maandagmiddag het standpunt van de Commissie uit. De lidstaten beschikken weliswaar over de juridische mogelijkheid om grenscontroles in te voeren en zijn finaal verantwoordelijk voor de gezondheid van hun eigen onderdanen. Daarom toont de Commissie er begrip voor dat de landen die controles aan de binnengrenzen van de Schengenzone opgeworpen hebben, dat deden "in de context van de verantwoordelijkheid om hun eigen burgers te beschermen".



Woordvoerder Eric Mamer geeft toe dat de Commissie niet van plan is die lidstaten op de vingers te tikken, maar net te kijken hoe alles gestroomlijnd kan worden. "Om deze maatregelen te laten renderen, moeten ze gecoördineerd worden." Mamer zei dat de Commissie berichten ontvangt over vrachtwagens die aan Europese binnengrenzen geblokkeerd zijn.

Cruciale goederen

Voor de Commissie is het cruciaal dat de ziekenhuizen en patiënten het medisch materiaal blijven ontvangen dat ze nodig hebben, en dat de grenscontroles niet als gevolg hebben dat goederen die als cruciaal worden beschouwd voor de economie hun bestemming niet kunnen bereiken. De Commissie heeft daarom zoals aangekondigd een aantal richtlijnen voor grenscontroles opgesteld, die ze vandaag meteen voorstelt aan de Europese ministers van Binnenlandse Zaken en van Volksgezondheid. Intussen heeft de Nederlandse commissaris Frans Timmermans beslist tot vrijdag in quarantaine te zullen blijven, nadat bekend is geraakt dat een Franse staatssecretaris die hij recent nog ontmoette positief getest heeft op het coronavirus. Maar zelf heeft Timmermans (nog) geen symptomen.