Europese Commissie neemt optie op 300 miljoen vaccins: GSK België zal hoofdrol spelen in productie KVE

31 juli 2020

19u29

Bron: Belga 4 De Europese Commissie heeft voor de 27 lidstaten 300 miljoen potentiële coronavaccins gereserveerd bij de Franse farmareus Sanofi. Met andere vaccinproducenten zijn er nog "intensieve discussies" lopende, klinkt het in een persbericht. De Belgische vestiging van GSK, met wie Sanofi samenwerkt, zal een hoofdrol spelen in de productie.

De Commissie voerde "verkennende gesprekken" met het farmabedrijf. Via de overeenkomst met Sanofi hebben de lidstaten de optie om het vaccin aan te schaffen. Eens het vaccin veilig en werkzaam blijkt, is er een contractueel kader om 300 miljoen dosissen aan te kopen namens de lidstaten.

GSK België laat weten dat het een sleutelrol zal spelen. Het adjuvant van het vaccin, een effectversterkende stof, zal geproduceerd worden op de GSK-site in het Waals-Brabantse Waver. De adjuvanttechnologie werd dan weer ontwikkeld in de vestiging in Rixensart.

"De Europese Commissie doet alles wat ze kan om te verzekeren dat de Europeanen snel toegang hebben tot een vaccin dat veilig is en hen beschermt tegen het coronavirus", zegt Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Ze spreekt van een "belangrijke eerste mijlpaal van de veel bredere Europese vaccinstrategie". Meer deals zullen nog volgen, klinkt het. Met verschillende bedrijven zijn er vergevorderde gesprekken.

"We weten vandaag de dag nog niet welk vaccin finaal het best zal werken, Europa investeert in een gediversifieerde portfolio van veelbelovende vaccins, op basis van verschillende technologieën." Die werkwijze verhoogt de kans om snel een werkend vaccin te bemachtigen, zegt von der Leyen nog.

Eerder op de dag kondigden Sanofi en de Britse sectorgenoot GSK nog aan dat ze samen een vaccindeal van 2,1 miljard dollar (ca. 1,8 miljoen euro) afgesloten hebben met de Verenigde Staten.

