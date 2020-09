Europese Commissie neemt Belgisch steunmechanisme voor energiemarkt in het vizier IB

21 september 2020

23u36

Bron: Belga 0 De Europese Commissie betwijfelt of het geplande Belgische steunmechanisme voor de energiemarkt wel strookt met de Europese staatssteunregels. Dat heeft eurocommissaris voor Concurrentie Margrethe Vestager vandaag meegedeeld.

Ze lanceert een diepgaan onderzoek naar dat zogenaamde capaciteitsmechanisme, dat vooral met behulp van gascentrales de uitstap uit de kernenergie mogelijk zou moeten maken.

Het nieuwe capaciteitsmechanisme moet in de toekomst de elektriciteitsvoorziening op de Belgische markt verzekeren. Het laat toe om producenten te vergoeden voor het ter beschikking stellen van een bepaalde capaciteit. Voor die capaciteit wordt vooral op gascentrales gerekend. Die moeten verzekeren dat er voldoende elektriciteit beschikbaar blijft na een kernuitstap in 2025.

Verboden staatssteun

De Commissie vreest echter dat het Belgische mechanisme kan neerkomen op verboden staatssteun. Zo heeft België de mogelijke problemen met de toereikendheid van de hulpbronnen"niet voldoende aangetoond, noch naar behoren becijferd". Dat is nochtans "cruciaal om vast te stellen of er daadwerkelijk behoefte is aan overheidssteun en of de voorgenomen steun zou worden beperkt tot wat nodig is", klinkt het.

Ook vreest de Commissie dat de maatregel technologieën als hernieuwbare capaciteit kan discrimineren of de invoer uit andere lidstaten op oneerlijke wijze kan beperken. De Commissie wil tenslotte ook bekijken of de regeling geen rem zou kunnen zetten op de verdere interconnectie tussen België en zijn buurlanden en het handelsverkeer.

“Onrechtmatige voordelen”

"Slecht ontworpen mechanismen kunnen leiden tot hogere elektriciteitsprijzen voor de consument en kunnen bepaalde energieleveranciers onrechtmatige voordelen verschaffen of een belemmering vormen voor elektriciteitsstromen over de EU-grenzen heen", zo lichtte Vestager haar bekommernissen toe. De lancering van een diepgaand onderzoek geeft België en andere belanghebbenden nu de mogelijkheid hun opmerkingen te maken.