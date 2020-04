Europese Commissie moet voorstel voor economisch herstelfonds uitwerken KVE

23 april 2020

21u43

Bron: Belga 0 De Europese Commissie gaat binnen enkele weken voorstellen voor een nieuwe meerjarenbegroting en een economisch herstelfonds presenteren. Dat heeft voorzitter Ursula von der Leyen gezegd na afloop van een videoconferentie met de staatshoofden en regeringsleiders van de 27 lidstaten over de economische gevolgen van de coronapandemie.

"We zijn het allemaal eens dat er gewerkt moet worden aan een specifiek herstelfonds, dat dringend en noodzakelijk is, dat voldoende groot is om de omvang van de crisis aan te kunnen en dat gericht moet worden naar die sectoren en geografische delen van Europa die het meest getroffen zijn", verklaarde voorzitter Charles Michel na afloop van de videoconferentie.

Over de omvang, werking en financiering van het herstelfonds bestaat nog geen eensgezindheid. De regeringsleiders hebben de Commissie opdracht gegeven om voorstellen uit te werken. Het dagelijks bestuur van de Europese Unie zou "in de tweede of derde week van mei" kunnen landen, zei voorzitter von der Leyen. Andere bronnen melden dat de lidstaten haar hebben gevraagd om op 6 mei een voorstel te presenteren.

Hefboom

Von der Leyen is alvast overtuigd dat de nieuwe Europese meerjarenbegroting de beste hefboom is voor een economische herstelstrategie. De lidstaten onderhandelen al jaren zonder succes over die inkomsten- en uitgavenplafonds voor de periode van 2021 tot 2027. De Commissie wil de schok van de coronapandemie nu aangrijpen om een nieuw voorstel op tafel te leggen en de vuurkracht van de begroting te versterken om massale investeringen te mobiliseren. “We spreken in biljoen, niet in miljard”, zei von der Leyen.

De Commissie wil meer bepaald met garanties van de lidstaten op de financiële markten gunstige leningen aangaan en die fondsen via de Europese begroting naar de lidstaten laten vloeien. Daartoe zouden de zogenaamde eigen middelen van de Europese begroting gedurende een periode van twee tot drie jaar moeten opgetrokken worden van de huidige 1,2 tot 2 procent van het Europese bruto nationaal inkomen, raamde von der Leyen. In de fondsen voor de lidstaten zal volgens haar “een juist evenwicht” tussen leningen en subsidies gevonden moeten worden.

Al voor 3,4 biljoen euro aan maatregelen

Von der Leyen wees erop dat de Europese instellingen en de lidstaten sinds de start van de crisis al voor 3,4 biljoen euro aan maatregelen hebben genomen om de economie te stutten. Daarin steekt ook een eerste Europees pakket van 540 miljard euro om de eerste schokken voor werknemers, bedrijven en overheden op te vangen. Die maatregelen zouden tegen juni operationeel moeten zijn.

De coronapandemie heeft de economie van elke lidstaat frontaal geraakt, maar sommige zijn er erger aan toe dan andere, en een collectieve Europese aanpak is volgens von der Leyen nodig om te verzekeren dat het economisch herstel in Europa “symmetrisch” verloopt en de verschillen tussen de lidstaten niet nog verder uitvergroot. Ook de financiële slagkracht is niet overal dezelfde. De lidstaten hebben intussen al voor 1,8 biljoen euro staatssteun verleend, maar er bestaan daarbij ook grote verschillen tussen lidstaten. “Dit zal een enorm effect hebben op het gelijk speelveld in Europa als we geen tegengewicht gaan vormen”, waarschuwde de Commissievoorzitter.