Europese Commissie maakt 300 miljoen euro vrij voor vaccinatieprogramma's

04 juni 2020

16u04

Bron: belga 10 De Europese Commissie zegt 300 miljoen euro toe aan GAVI, de internationale vaccin-alliantie die vandaag een virtuele donorconferentie organiseert. "Ontwikkelingslanden krijgen hiermee de middelen om sterkere zorgstelsels en vaccinatiesprogramma's uit te bouwen", zegt Commissievoorzitter Ursula von der Leyen.

GAVI is een non-profit publiek-privaat samenwerkingsverband dat als doel heeft vaccins ter beschikking te stellen in de armste landen ter wereld. De Britse premier Boris Johnson leidt donderdag een internationale top, waarmee hij hoopt 7,4 miljard dollar (6,6 miljard euro) te mobiliseren voor GAVI voor de periode 2021-2025. De Europese Unie maakt alvast 300 miljoen euro vrij, kondigt de Commissie aan.

"Hiermee kunnen wereldwijd 300 miljoen kinderen worden ingeënt en komt er financiering voor het aanleggen van vaccinvoorraden die moeten beschermen tegen uitbraken van besmettelijke ziekten", luidt het bij de Commissie. Volgens voorzitter Von der Leyen, die de virtuele top zal toespreken, "krijgen ontwikkelingslanden hiermee de middelen om sterkere zorgstelsels en vaccinatieprogramma's uit te bouwen". Ze ziet ook een link met de coronacrisis. "Dit zal ons helpen om deze pandemie te overwinnen en een nieuwe pandemie te voorkomen."

De Commissie verduidelijkt wel dat de 300 miljoen euro die ze wil vrijmaken deel uitmaakt van de volgende Europese meerjarenbegroting, die nog moet worden goedgekeurd. Het begrotingsvoorstel dat de Commissie vorige week indiende, zal ongetwijfeld nog aangepast worden tijdens de onderhandelingen tussen de lidstaten. Europese Raadsvoorzitter Charles Michel zei dat daarvoor zeker twee toppen nodig zullen zijn. Volgens de Duitse ambassadeur bij de EU zal een akkoord voor het zomerreces "moeilijk, maar mogelijk" zijn, zo zei hij.

Duitsland legt 600 miljoen euro op tafel voor GAVI, zo bevestigde bondskanselier Angela Merkel in een videoboodschap. In de strijd tegen de coronapandemie investeerde Duitsland al honderd miljoen euro. “Zodra er een vaccin beschikbaar is, moet een globale inentingscampagne van start gaan”, aldus Merkel.

Publiek goed

Het nog te ontwikkelen vaccin tegen het nieuwe coronavirus moet een publiek goed zijn, zo verklaarde VN-secretaris-generaal Antonio Guterres nog in een videoboodschap voor de start van de internationale top van GAVI, de internationale vaccinalliantie. “Het moet een vaccin voor het volk worden.”