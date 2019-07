Europese Commissie keurt nieuw steunpakket voor Syrische vluchtelingen in Turkije goed KVE

19 juli 2019

16u25

Bron: Belga 0 De Europese Commissie heeft voor 1,4 miljard euro aan nieuwe steunmaatregelen voor Syrische vluchtelingen in Turkije goedgekeurd. Sinds de Europese leiders de Turkse regering in 2016 zes miljard euro hadden beloofd voor de opvang van Syriërs is al 5,6 miljard euro toegewezen en 2,3 miljard euro effectief uitbetaald.

De enveloppe van 1,4 miljard euro dient onder meer voor de financiering van programma's op het vlak van volksgezondheid, sociale bescherming en economische ondersteuning, deelde de Commissie mee. Ook krijgen Turkse regio's die bijzonder veel vluchtelingen opvangen extra geld voor de uitbouw van lokale infrastructuur.

De Turkse regering stemde er in 2016 mee in om alle vluchtelingen en migranten terug te nemen die irregulier vanuit het land naar de Griekse eilanden oversteken. In ruil verkreeg Ankara onder meer dat de Europese Unie evenveel Syrische vluchtelingen zou hervestigen en zes miljard euro zou vrijmaken voor de opvang van Syrische vluchtelingen in Turkije.

In Turkije verblijven meer dan drie miljoen mensen die het oorlogsgeweld in Syrië ontvlucht zijn.