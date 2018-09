Europese Commissie hoopt op akkoord voor einde van het jaar in verband met afschaffing winter- en zomertijd Redactie

14 september 2018

17u44

Bron: Belga 0 De Europese Commissie hoopt dat de lidstaten en het Europees Parlement voor het einde van het jaar een akkoord kunnen bereiken over de afschaffing van de halfjaarlijkse switch tussen zomer- en wintertijd. Dat heeft eurocommissaris voor Transport Violeta Bulc vandaag gezegd.

Bulc wil dat de lidstaten op zondag 31 maart 2019 voor de laatste keer omschakelen naar de zomertijd. Tegen april zou elke lidstaat dan aan de Commissie moeten meedelen of hij voor permanente zomer- of wintertijd kiest. Landen die voor de permanente wintertijd opteren, zetten dan op 27 oktober voor de laatste keer de klok een uur achteruit.

Bulc erkende dat het in theorie mogelijk is dat buurlanden als België en Nederland zich vanaf oktober in een verschillende tijdzone zouden bevinden, maar de Sloveense eurocommissaris is er naar eigen zeggen "zeker" van dat de lidstaten "een inspanning zullen leveren" om hun beslissingen te coördineren.

Bulc hoopt dat de lidstaten en het Europees Parlement het tegen eind dit jaar eens raken over het principe van de afschaffing van de halfjaarlijkse switch. Het voorstel moet kunnen rekenen op een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten en een meerderheid in het Europees Parlement, waar er begin dit jaar nog geen meerderheid te vinden was voor de afschaffing.

De Belgische regering reageerde intussen wel positief op het idee om het verzetten van de tijd naar de geschiedenis te verwijzen. Dat was ook de mening van een ruime meerderheid van de zowat 50.000 Belgen die deze zomer hebben gereageerd op een openbare consultatie van de Commissie. Enkel in Griekenland en Cyprus was een nipte meerderheid voorstander van het behoud van de switch tussen winter- en zomeruur.

Uit die consultatie bleek ook dat 56 procent liefst in permanente zomertijd wil leven, en 32 procent in wintertijd. De voorkeur verschilt wel van land tot land. Onder de Belgische respondenten waren er meer voorstanders van de permanente zomertijd. In Nederland daarentegen wou een lichte meerderheid van de deelnemers liever in wintertijd leven.