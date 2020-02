Europese Commissie herhaalt ook na brief Jambon (N-VA) dat fonds uit Green Deal bedoeld is voor zwakste regio's TT

27 februari 2020

14u37

Bron: Belga 0 De Europese Commissie heeft nog eens herhaald waarom ze voorstelt om de steunfondsen voor transitie naar een klimaatneutrale economie in België hoofdzakelijk te richten op de provincie Henegouwen. "De logica achter het fonds is om de regio's te helpen die het het meest nodig hebben", zei een woordvoerster. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) stuurde de Europese Commissie eerder een kritische brief omdat hij meer geld voor Vlaanderen wil.

Om kwetsbare regio's en werknemers te helpen bij de omschakeling naar een klimaatneutraal Europa tegen 2050, riep de Commissie begin dit jaar het Just Transition Fund in het leven. Voor België zou daaruit de komende zeven jaar een beperkt bedrag van 68 miljoen euro komen, maar de fondsen kunnen wel honderden miljoenen euro's aan investeringen mobiliseren.

Uit een voorlopige analyse leert de Commissie dat dat geld vooral in de provincie Henegouwen welkom zou zijn. Daar wordt de meest intensieve industriële uitstoot van broeikasgassen geregistreerd. Bovendien blijft Henegouwen een regio in industriële transitie met een relatief hoge werkloosheid.



Maar de Vlaamse regering is het daar niet mee eens. Minister-president Jan Jambon (N-VA) stuurde Commissievoorzitster Ursula von der Leyen een boze brief. "Ik kan alleen besluiten dat uw voorstel Vlaanderen financieel zou benadelen en geen rekening houdt met de grote investeringen die we al gedaan hebben om onze economie te transformeren en onze uitstoot te verlagen." Eerder klaagde ook minister van Omgeving Zuhal Demir, een partijgenote van Jambon, over de verdeling van het fonds.

Een woordvoerster van de Commissie benadrukt dat het fonds bedoeld is voor de Europese regio's die de minste mogelijkheden hebben om de overgang naar klimaatneutraliteit zelf te kunnen dragen. "Het is ook nuttig om aan te stippen dat de industriële sector meer dan 13.000 mensen tewerkstelt in Henegouwen", zegt ze. "Het doel van het fonds is om diegenen te helpen die de hulp het meest nodig hebben, dat is de logica achter het voorstel. Maar het gaat uiteraard om een voorstel van de Commissie, en met België zullen we nu net als met de andere lidstaten een discussie voeren over hoe de fondsen verdeeld moeten worden.”