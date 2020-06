Europese Commissie en Polen opnieuw op ramkoers over omstreden gerechtelijke hervormingen KVE

08 juni 2020

18u48

Bron: Belga 0 Polen lijkt het arrest van het Europees Hof van Justitie, waardoor het de werkzaamheden van een omstreden gerechtelijke tuchtkamer onmiddellijk moet opschorten, naast zich neer te leggen. Eurocommissaris voor Justitie Didier Reynders (MR) heeft de Poolse regering in een brief om verduidelijkingen gevraagd.

Begin april oordeelde het Europees Hof van Justitie dat Polen de werkzaamheden van de omstreden tuchtkamer onmiddellijk moest opschorten in afwachting van een definitief oordeel over de onafhankelijkheid van de instantie. De tuchtkamer, die deel uitmaakt van het Poolse Hooggerechtshof, is bevoegd voor disciplinaire onderzoeken, procedures en sancties tegen Poolse rechters. Maar in de tuchtkamer zetelen enkel rechters die door het Poolse parlement zijn benoemd, en dus stelt de Europese Unie zich vragen over de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het orgaan.

Brief

Warschau reageerde furieus op het arrest. Het EU-Hof is niet bevoegd, klonk het. De tuchtkamer lijkt dan ook nog gewoon zaken te behandelen, stelt Brussel vast. Dinsdag behandelt de kamer bijvoorbeeld een zaak rond de regeringskritische districtsrechter in Warschau Igor Tuleya. De tuchtkamer moet zich buigen over de vraag of diens immuniteit opgeheven moet worden. In een brief aan de Poolse regering vraagt Eurocommissaris voor Justitie Didier Reynders de Poolse regering om verduidelijking.

Sinds juli 2017 heeft de Europese commissie al maar liefst vier keer een procedure ingeleid tegen Polen wegens omstreden gerechtelijke hervormingen door de conservatieve regeringspartij PiS. Tegen het land loopt ook al een artikel 7-procedure, die in extremis een schorsing van het stemrecht in de Europese ministerraden kan opleveren.