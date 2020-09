Europese Commissie duidt nieuwe commissarissen aan: McGuinness wordt EU-commissaris voor Ierland, Handel naar Let Dombrovskis HLA

08 september 2020

12u28

Bron: Belga 0 De 61-jarige Mairead McGuinness wordt de nieuwe Ierse EU-commissaris. De door de wol geverfde Europarlementariër neemt echter niet de handelsportefeuille van haar voorganger Phil Hogan over, zo maakte Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen dinsdag in een korte verklaring bekend. Die gaat naar huidig vicevoorzitter en zwaargewicht Valdis Dombrovskis (49), een Let. McGuinness gaat zich bezighouden met Financiële diensten en de Kapitaalmarktenunie. De benoeming van McGuinness én van Dombrovskis moet wel nog worden goedgekeurd door de Europese lidstaten en het Europees Parlement, maar moeilijkheden worden daarbij niet verwacht.

Von der Leyen had de Ierse regering verzocht "zowel een geschikte man als een geschikte vrouw" naar voren te schuiven om Hogan op te volgen, nadat die vorige maand zijn ontslag had ingediend wegens het overtreden van de coronamaatregelen in zijn thuisland. Behalve McGuinness nomineerde Dublin ook Andrew McDowell. Hij bekleedde tot 1 september een hoge functie bij de Europese Investeringsbank (EIB). Beiden kwamen maandag bij von der Leyen op sollicitatiegesprek.

De Duitse noemde McGuinness en McDowell allebei "excellente, ervaren kandidaten" maar lichtte niet toe waarom ze uiteindelijk de voorkeur aan McGuinness heeft gegeven. Von der Leyen is zelf de eerste vrouw die vorig jaar tot voorzitter van het dagelijks bestuur van de Europese Unie werd benoemd en ijvert voor meer vrouwen in de Commissie.

Handel

Als commissaris zal McGuinness dus niet de handelsportefeuille van Hogan overnemen. Die gaat naar Valdis Dombrovskis. De oud-premier van Letland is sinds 2014 Europees commissaris en geldt als een van de politieke zwaargewichten van de Commissie. Het handelsbeleid is een van de belangrijkste bevoegdheden van de Commissie. Dombrovskis zal namens de hele Europese Unie verantwoordelijk worden voor het onderhandelen van goede handelsrelaties met het Verenigd Koninkrijk na de Brexit op 1 januari 2021 en zal ook de gespannen relaties met de Verenigde Staten en China op zijn bord krijgen. Dombrovskis blijft wel vicevoorzitter van de Commissie én zal de Commissie blijven vertegenwoordigen in de eurogroep, samen met commissaris voor Economie Paolo Gentiloni.

Met het vertrek van 'Big Phil' Hogan verliest Ierland dan wel de handelsportefeuille, maar met de bevoegdheid Financiële diensten, Financiële stabiliteit en Kapitaalmarkten unie, die McGuinness van Dombrovskis overneemt, krijgt Dublin meer dan een troostprijs. Zeker in het kader van de Brexit kan alles wat financiële dienstverlening aanbelangt niet onderschat worden - denk maar aan de toegang tot de Europese markt die de banken in de Londense City proberen te vrijwaren.

Mairead McGuinness mag dan wel nieuw zijn in de Europese Commissie, ze heeft al heel wat kilometers op haar teller staan. De Ierse is sinds 2004 lid van het Europees Parlement en sinds 2017 is ze er ook eerste vicevoorzitter. Ze is lid van de Ierse partij Fine Gael, die is aangesloten bij de christendemocratische en conservatieve Europese Volkspartij. McGuinness, die in een vorig leven journalist was, is in Europese middens een van de meest gewaardeerde Ierse politici.