Europese Commissie beveelt wegens oplopende staatsschuld procedure tegen Italië aan TT

05 juni 2019

10u56

Bron: ANP, Belga 2 De Europese Commissie heeft aanbevolen om een buitensporigtekortprocedure te openen tegen Italië omdat het land onvoldoende inspanningen levert om de staatsschuld te verminderen.

Na Griekenland torst Italië de grootste schuldenberg van de eurozone. Bovendien verwacht de Commissie dat de staatsschuld door het beleid van de populistische regering in Rome nog zal toenemen: van 131,4 procent van het bruto binnenlands product in 2017 tot 132,2 procent in 2018. De Commissie verwacht voor dit jaar bovendien een verdere stijging tot 133,7 procent, en volgend jaar tot 135,2 procent.

“Een buitensporigtekortprocedure op basis van de schuld is gewettigd”, concludeert de Commissie in een mededeling. Het is de eerste keer dat de Commissie aanbeveelt om een lidstaat op het strafbankje te zetten omdat het onvoldoende onderneemt om de schuld af te bouwen. In eerdere procedures ging het telkens om een buitensporig nominaal begrotingstekort, maar sinds de eurocrisis hecht de Europese begrotingswaakhond meer belang aan de staatsschuld bij de evaluatie van de openbare financiën van de lidstaten.

Het is aan de overige lidstaten om te beslissen of de opening van een buitensporigtekortprocedure wenselijk is. Eerst en vooral wordt er echter uitgekeken naar de reactie van de Italiaanse regering zelf. Die ging eind vorig jaar al eens in de clinch met Brussel, wat toen al gespannen reacties op de financiële markten in de hand werkte. Uiteindelijk stemde Rome er mee in om de begrotingsplannen voor dit jaar lichtjes bij te sturen.

Wat met de regering?

Vijf maanden later is de situatie in het land er niet beter op geworden en hangt het voortbestaan van de verdeelde coalitie tussen de uiterst rechtse Lega en de anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging aan een zijden draadje. De partijloze Premier Giuseppe Conte, die begin deze week zijn regeringspartners voor hun verantwoordelijkheid had geplaatst, zei dat Italië de “grootst mogelijke inspanningen” moet doen om een procedure te vermijden. Zo’n procedure “zou het land geen goed doen”, reageerde Conte vanuit Vietnam.

Lega-kopman en vicepremier Matteo Salvini daarentegen fulmineert al maanden tegen de Europese begrotingsregels en verklaarde het voorbije weekend nog dat hij zich weinig wil aantrekken van een eventuele Europese vermaning. “Laat ons doen wat de Italianen vragen: minder belastingen en meer jobs”, verklaarde Salvini. “En indien ze ‘neen’ zeggen, dan zullen we zien wie het meest koppig is”, zei Salvini, die na zijn zege in de Europese verkiezingen meer dan ooit de sterke man in de regering is.

Weigert de regering actie te ondernemen, dan zou het land verplicht kunnen worden om 0,2 procent van het bbp (zo’n 3,5 miljard euro) te parkeren op een renteloze lening. In een latere fase zouden er ook echte boetes kunnen volgen, maar dat is weinig waarschijnlijk. Er is nog nooit een lidstaat beboet omwille van schendingen van de Europese begrotingsregels. Die gebieden de lidstaten het begrotingstekort te beperken tot 3 procent van het bbp, en de staatsschuld tot 60 procent. Landen met een hogere schuld moeten structurele maatregelen nemen om de schuldenberg af te bouwen.