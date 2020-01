Europese Commissie berispt Spanje: "Lidstaten moeten arresten Hof van Justitie respecteren” TT

10 januari 2020

14u28

Bron: Belga, La Vanguardia 0 De Europese lidstaten moeten de beslissingen van het Europees Hof van Justitie respecteren. Dat zegt een woordvoerder van de Europese Commissie. De Commissie reageert daarmee op de weigering van het Spaanse Hooggerechtshof om de veroordeelde Catalaanse ex-vicepresident Oriol Junqueras te erkennen als Europarlementslid, terwijl het Europees Hof van Justitie midden december oordeelde dat Junqueras zijn zetel in het Europees Parlement wel degelijk moet kunnen opnemen.

Oriol Junqueras werd in oktober veroordeeld tot een celstraf van dertien jaar voor zijn rol in het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum van 2017. Eind mei werd de Catalaan verkozen als Europarlementslid, terwijl hij toen al in voorarrest zat. De man kreeg echter niet de toestemming om de gevangenis te verlaten en zijn eed af te leggen, waardoor hij zijn zetel niet kon opnemen.

Het Europees Hof van Justitie oordeelde midden december dat Junqueras zijn zetel had moeten kunnen opnemen. Een verkozene wordt immers als Europarlementslid beschouwd van zodra de verkiezingsuitslag officieel bekend wordt gemaakt, en geniet vanaf dan ook van parlementaire onschendbaarheid.

Maar het Spaanse Hooggerechtshof, dat het Europees Hof van Justitie in een prejudiciële vraag om duidelijkheid had gevraagd, weigert zich daar bij neer te leggen, bleek gisteren. Het Hof erkent Junqueras niet als Europarlementslid en hij wordt dus ook niet vrijgelaten.

"Arresten zijn bindend, dat staat niet ter discussie”

De Europese Commissie blijft karig met commentaar, maar wil wel kwijt dat lidstaten de beslissingen van het Europees Hof van Justitie moeten respecteren. "Het staat niet ter discussie dat de arresten van het Europees Hof bindend zijn", zei een woordvoerder vanmiddag.

"We bestuderen de wettelijke situatie en hebben op dit moment geen verdere reactie. Maar het arrest van het Europees Hof van Justitie werpt nieuwe en complexe legale problemen op, en het is aan het Europees Parlement en de nationale rechtbanken om dat te bestuderen", reageerde een andere woordvoerster van de Commissie. "Het enige wat duidelijk is, is dat antwoorden op prejudiciële vragen door nationale rechtbanken aan het Europees Hof gerespecteerd moeten worden door die rechtbanken."

Puigdemont

Het Europees Parlement liet gisteren weten dat de bevoegde diensten "alles lezen en evalueren". Door de uitspraak van het Europese Hof van Justitie besliste het parlement eind december ook de naar ons land gevluchte politici Carles Puigdemont en Toni Comin te erkennen als parlementslid. Ook zij werden in mei vorig jaar verkozen. Het Spaanse Hooggerechtshof besliste daarop deze middag het parlement te vragen hun onschendbaarheid op te heffen.