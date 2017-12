Europese Commissie activeert zwaarste strafprocedure tegen Polen Redactie

De Europese Commissie wil de strafprocedure onder artikel 7 van het Europees verdrag lanceren tegen Polen, omdat in het land het hele gerechtelijke systeem gepolitiseerd is. Dat heeft vicevoorzitter Frans Timmermans bekendgemaakt. Dit artikel kan ertoe leiden dat Polen zijn stemrecht in de EU tijdelijk wordt ontnomen.

Nooit eerder is een EU-land bedreigd met deze zogenoemde 'nucleaire optie'. Het besluit van de Europese Commissie komt na twee jaar van vergeefse pogingen om met Polen in dialoog te gaan over wetswijzigingen die volgens Brussel de democratische rechtsstaat bedreigen.

De gewraakte hervormingen geven het Poolse hooggerechtshof meer bevoegdheden, terwijl de politiek haar greep op het hof zou versterken. Bovendien zouden door de pensioenleeftijd van de rechters aan het hof te verlagen van 70 naar 65 jaar twee op de vijf huidige rechters hun ambt moeten neerleggen. De hervormingen werden al door het parlement goedgekeurd, maar moeten nog door president Andrzej Duda worden ondertekend. Het ziet er voorlopig niet naar uit dat Duda zijn veto zal stellen, een demarche die de activering van artikel 7 nog had kunnen stoppen.

Hoe werkt artikel 7 van het EU-verdrag?

Artikel 7 van het EU-verdrag is nooit eerder geactiveerd, en staat bekend als de 'nucleaire optie'. De procedure kan er uiteindelijk toe leiden dat het stemrecht van het land in de EU-ministerraden wordt opgeschort, maar daar zijn nog veel stappen voor nodig.

De eerste stap is dat het Europees Parlement en vier vijfde van de lidstaten (Polen niet meegeteld) moeten vaststellen dat er een "duidelijk gevaar" is dat Polen de Europese waarden ernstig schendt. De EU-landen kunnen vervolgens aanbevelingen doen.

"Schending van Europese waarden"

Fase twee gaat in als volgens de Europese Raad van regeringsleiders sprake is van "ernstige en voortdurende schending" van de Europese waarden. Hier moeten alle lidstaten (met uitzondering van Polen) mee instemmen. De kans dat dit gebeurt is klein, aangezien Hongarije de kant van de nationalistische regering in Warschau lijkt te kiezen.

In de daaropvolgende fase kunnen de lidstaten Polen van bepaalde rechten ontdoen, waaronder het stemrecht in EU-vergaderingen. Hiervoor is een gekwalificeerde meerderheid nodig, wat neerkomt op 72 procent van de lidstaten die meedoen aan de stemming. De voorstemmers moeten gezamenlijk wel 65 procent van de bevolking vertegenwoordigen.

