Europese buitenlandministers komen vrijdag in spoed bijeen over Iran SVM

06 januari 2020

17u01

De ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie komen vrijdag in spoed bijeen om de hoogoplopende spanningen rond Iran te bespreken.

Sinds de Verenigde Staten vorige vrijdag in de Iraakse hoofdstad Bagdad de Iraanse generaal Qassem Soleimani uitschakelden, is het conflict tussen Teheran en Washington naar een nieuw hoogtepunt gegaan. Beide landen lijken elkaar te willen overbluffen, met alle gevolgen vandien voor de stabiliteit in het Midden-Oosten en daarbuiten. Gisteravond nog maakte Iran bekend dat het zich niet meer zal houden aan de beperkingen die het internationaal nucleair akkoord oplegt met betrekking tot de verrijking van uranium.

De Europese Unie -die in 2015 een grote rol speelde bij de totstandkoming van het akkoord- bespreekt vrijdag de gebeurtenissen van de voorbije dagen en weken. De 28 ministers van Buitenlandse Zaken blazen dan verzamelen in Brussel voor een extra bijeenkomst. Behalve Iran zelf zullen ongetwijfeld ook andere conflicthaarden geanalyseerd worden. De fall-out van de Amerikaans-Iraanse crisis kan namelijk bijzonder groot worden.

De hoge vertegenwoordiger voor het Europese buitenlandbeleid liet weten dat hij de Iraanse terugtrekking rond de nucleaire deal betreurt. "Omwille van de regionale stabiliteit en de mondiale veiligheid is de volledige implementering van de deal belangrijker dan ooit", verklaarde Josep Borrell. Zoals gewoonlijk zal de EU zich in haar beslissingen met betrekking tot Iran laten leiden door terreincontroles door het Internationaal Atoomenergieagentschap.

Duitsland wil blijven vechten voor het akkoord. "Daar voeren we momenteel gesprekken over", aldus een regeringswoordvoerder.