Europese Amazon-werknemers leggen werk neer op hoogdag Black Friday kg

23 november 2018

16u02

Bron: Belga 2 Werknemers van de Amerikaanse internetreus Amazon hebben vandaag in Spanje, Duitsland en Groot-Brittannië het werk neergelegd. Ze eisen betere werkomstandigheden. Amazon minimaliseert de impact van de acties. Vandaag is het Black Friday , normaal een topdag voor Amazon.

De stakers zetten hun acties kracht bij met de hashtag #Amazonwearenotrobots (‘Amazon, wij zijn geen robotten’). Het is de tweede actie op een promotiedag: in juli werd er al actie gevoerd op "Prime Day”, Amazons eigen soldendag voor trouwe klanten.



In Spanje lag volgens de vakbond CCOO het grootste logistieke centrum van het land, vlakbij Madrid, plat door de staking. Vrachtwagens konden er niet in- of uitrijden.



Volgens Amazon echter "was het merendeel van de werknemers van de ochtendshift aan het werk en werden bestellingen behandeld". De Spaanse vakbond heeft alvast een zevental werkonderbrekingen ingepland tot begin 2019.

Extra uren op Kerst

De vakbond Verdi liet weten dat in Duitsland twee Amazon-vestigingen getroffen zijn: in Bad Hersfeld (centraal in Duitsland) en in Rheinberg (in het westen). De bond eist een collectieve arbeidsovereenkomst. Van Black Friday tot Kerstmis "worden er veel extra uren gepresteerd, maar die worden minder goed vergoed dan in bedrijven met cao's", aldus een vakbondsvertegenwoordiger.

Ook hier minimaliseert de internetreus de impact. "Aangezien de grote meerderheid van de werknemers werkt zoals voorzien, heeft de staking geen gevolgen voor de bestellingen van de klanten", luidt het.

“Onmenselijk”

De vakbond GMB verwachtte in Groot-Brittannië in vijf depots betogingen tegen de “onmenselijke” werkomstandigheden van Amazon-werknemers. Zo zouden sommige werknemers niet de tijd krijgen om naar het toilet te gaan, of is er sprake van een zwangere vrouw die verplicht werd om rechtstaand te werken.



Amazon reageert daarop dat de werkomstandigheden goed zijn en dat er 40 procent minder arbeidsongevallen zijn dan in andere ondernemingen uit de sector.

