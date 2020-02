Europees vicevoorzitter spreekt over 'Greta syndroom': “Leuk zo protesteren tegen klimaatverandering. Zolang niemand je vraagt ervoor te betalen” ADN

07 februari 2020

14u57

Bron: Belga 1 De "voltallige" Europese Commissie steunt de ambitie van jonge mensen om de strijd met klimaatverandering aan te gaan. Dat heeft de woordvoerder van voorzitter Ursula von der Leyen vandaag onderstreept nadat één van de vicevoorzitters van de Commissie deze week luidop twijfelde aan het engagement van de klimaatbetogers.

Vicevoorzitter Josep Borrell stelde zich de vraag of jongeren die de straat opgaan om meer actie tegen klimaatverandering te vragen zich bewust zijn van de kostprijs van hun eisen. En of ze ook bereid zijn om hun levensstandaard te verlagen, bijvoorbeeld om steun voor werkloze Poolse mijnwerkers te financieren.

Twijfel

"Het idee dat jonge mensen ernstig geëngageerd zijn om klimaatverandering te stoppen - we zouden dit het 'Greta syndroom' (naar de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg, nvdr.) kunnen noemen... - Sta me toe daaraan te twijfelen. Het is leuk om te demonstreren tegen klimaatverandering zolang niemand je vraagt ervoor te betalen", wierp Borrell op.



De opmerkingen van de 72-jarige Spanjaard, die hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid is, rijmen niet echt met het narratief van een Commissie die de strijd tegen klimaatverandering tot een speerpunt van haar beleid heeft gemaakt. Met de Green Deal wil ze van Europa tegen 2050 een klimaatneutraal continent maken.

Ces commentaires sont indignes d'un représentant de l'Union. D'abord parce qu'ils constituent un exemple flagrant de paternalisme, ensuite parce qu'ils opposent les européen-ne-s entre eux. L'UE doit être solidaire face à l'urgence climatique! https://t.co/dwMJbj8f7u Philippe Lamberts(@ ph_lamberts) link

“Voltallige college achter Green Deal”

"Het voltallige college staat achter de Green Deal, die de ambities van jonge, en minder jonge mensen in de strijd tegen klimaatverandering erkent en ondersteunt", reageerde de woordvoerder van von der Leyen vandaag. De Green Deal kan die ambities waarmaken, stelde hij, en dat op een manier die rekening houdt met "de dagelijkse beperkingen waarmee iedereen te maken heeft" en "niemand achterlaat".

Van het bestaan van een 'Greta syndroom' is de Commissie dus nog niet op de hoogte. "Ik denk niet dat het Greta syndroom al als een medische toestand is gedefinieerd, dus het antwoord is 'neen'", maakte de woordvoerder duidelijk.

“Onwaardig”

De groene fractie in het Europees Parlement wil uitleg van Borrell tijdens de plenaire vergadering, volgende week in Straatsburg. Volgens cofractieleider Philippe Lamberts zijn de verklaringen "onwaardig" voor een vertegenwoordiger van de EU. "Ten eerste omdat ze een flagrant voorbeeld van paternalisme zijn, en vervolgens omdat ze Europeanen tegen elkaar uitspelen", tweette de Belg.