Europees president Tusk werkt kaart voor Europese hervormingen uit

Bron: Belga 1 EPA De Poolse EU-president Donald Tusk. Europees president Donald Tusk gaat de komende twee weken een routekaart voor verdere hervormingen in de Europese Unie uitwerken. Dat bleek gisterenavond in Tallinn na afloop van een informeel diner van de staatshoofden en regeringsleiders over de toekomst van Europa.

Meer dan een jaar na de shock van het brexit-referendum wisselden de leiders van de lidstaten in Estland opnieuw van gedachten over de marsrichting van Europa. Inspiratiebronnen waren de recente toespraken van de Franse president Emmanuel Macron en Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, die voor nieuwe stappen voorwaarts in de Europese integratie pleiten.

Happy to chair informal Tallinn dinner to discuss future work and priorities of #EUCO pic.twitter.com/s0leyr7lnn — Donald Tusk (@eucopresident) 27 september 2017

Constructieve gesprekken

De gesprekken verliepen constructief. Vele leiders waren het erover eens dat ze hun politieke gewicht in de schaal moeten werpen om het pro-Europese momentum te verzilveren dat is ontstaan na de brexit en de machtswissel in Washington. Dat gebeurt in de mate van het mogelijke met alle lidstaten samen, maar zonder lidstaten tegen te houden die sneller vooruitgang willen boeken. Notoire dwarsliggers als Polen en Hongarije gaven naar verluidt nauwelijks tegengas.

Uitdagingen

In samenspraak met de Europese raadgevers van de regeringsleiders gaat Tusk de komende twee weken een document uitwerken, met concrete operationele antwoorden op de uitdagingen waarmee Europa wordt geconfronteerd: veiligheid, defensie, migratie, jobs en investeringen. Ingrijpende institutionele hervormingen zijn voorlopig niet aan de orde.