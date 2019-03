Europees Parlementsvoorzitter verontschuldigt zich na verklaringen over Mussolini HR

14 maart 2019

14u46

Bron: Belga 0 Europees Parlementsvoorzitter Antonio Tajani heeft vandaag zijn excuses aangeboden voor zijn ruchtmakende verklaringen over de Italiaanse fascistische dictator Benito Mussolini. De Italiaanse conservatief had op de Italiaanse radio gezegd dat Mussolini ook "enkele positieve dingen" had gedaan.

"Als een overtuigd antifascist verontschuldig ik me tegenover iedereen die aanstoot nam aan wat ik zei, wat op geen enkele manier was bedoeld om een antidemocratisch en totalitair regime te rechtvaardigen of te relativeren", zo stelt Tajani in een mededeling. Hij wees erop dat hij in het verleden steeds heeft beklemtoond dat het fascistische tijdperk van Mussolini het donkerste hoofdstuk in de geschiedenis is geweest.

Eerder had Tajani op Twitter aangegeven dat zijn verklaringen "geïnstrumentaliseerd" waren. De medeoprichter van de Forza Italia van ex-premier Silvio Berlusconi had gezegd dat Mussolini positieve dingen heeft gedaan om de infrastructuur in ons land op te bouwen. "Ik ben geen fascist, ik ben nooit fascist geweest. Maar als we eerlijk moeten zijn, bouwde hij wegen, bruggen, gebouwen, sportinfrastructuur, en hij won veel land (op moeras). Als je een historisch oordeel velt, moet je objectief zijn", zei Tajani in La Zanzara, een radioshow die erom bekendstaat dat ze haar gasten politiek incorrecte uitspraken ontlokt.

Verhofstadt

De opmerkingen van Tajani lokten in Italië veel protest uit, en ook in het Europees Parlement reageerden vele fracties vanochtend boos. "Dergelijke verklaringen zijn onwaardig voor de president van het eerste transnationale parlement in de geschiedenis van de mensheid, dat net is opgericht opdat Europa nooit meer fascistische regimes zou moeten meemaken", verklaarde de groene fractieleider Philip Lamberts. "Hij moet zijn verklaringen terugtrekken, zoniet moet hij zichzelf terugtrekken." Ook liberaal fractieleider Guy Verhofstadt riep Tajani op om zijn excuses aan te bieden.

Namens de Europese Volkspartij (EVP) verdedigde de Spanjaard Esteban González Pons zijn Italiaanse partijgenoot. "Antonio Tajani heeft uitleg gegeven over de omstandigheden waarin hij deze verklaringen heeft gedaan. We kunnen allemaal een fout maken in de media", zo reageerde Pons, die beklemtoonde dat de Italiaan "een democraat" is die "de veroordeling van het fascisme" onderschrijft.