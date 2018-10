Europees Parlement wil wapenembargo voor Saudi-Arabië kv

25 oktober 2018

16u41

Bron: Belga 0 Het Europees Parlement eist een internationaal en onafhankelijk onderzoek naar de dood van de Saudische journalist en opposant Jamal Khashoggi in Turkije. Het halfrond acht het "hoogst onwaarschijnlijk" dat de moord is uitgevoerd zonder medeweten van kroonprins Mohammad bin Salman.

"De absolute controle die Mohammad bin Salman uitoefent op de veiligheidsdiensten maakt het hoogst onwaarschijnlijk dat de operatie is uitgevoerd zonder zijn medeweten of buiten zijn controle", zo staat in de resolutie die vandaag door een ruime meerderheid van de parlementsleden in Straatsburg is goedgekeurd.

Eenmaal het onderzoek heeft opgehelderd wie verantwoordelijk is voor de dood van Khashoggi, moeten de lidstaten een reisverbod uitvaardigen tegen de betrokkenen en hun activa in Europa blokkeren. Niet enkel de daders, maar ook opdrachtgevers moeten daarbij geviseerd worden, aldus Straatsburg.

Wapenembargo

De Europarlementsleden herhalen ook hun oproep voor een Europees wapenembargo tegen Saudi-Arabië. Dat deden ze onlangs ook al naar aanleiding van de Saudische inmenging in de burgeroorlog in Jemen. De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft de dood van Khashoggi aangegrepen om een embargo in te voeren, maar een gemeenschappelijk Europees standpunt blijft uit.

Khashoggi overleed begin oktober in het Saudische consulaat in Istanbul. Riyad ontkende in eerste instantie iets met de dood te maken te hebben, maar die versie is gaandeweg bijgesteld. Vandaag erkende de Saudische procureur-generaal voor het eerst dat de journalist "met voorbedachten rade" is vermoord.

Volgens de Turkse veiligheidsdiensten is Khashoggi vermoord door een vijftienkoppig moordcommando dat speciaal vanuit Riyad werd overgevlogen. Intussen werden al achttien verdachten, allemaal Saudi's, opgepakt. Verschillende verantwoordelijken van de inlichtingendiensten werden al ontslagen.