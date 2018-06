Europees Parlement wil procedure tegen Hongarije wegens "inbreuk op Europese waarden" kv

25 juni 2018

18u24

Bron: Belga 9 Na Polen moet ook tegen het Hongarije van premier Viktor Orban een procedure worden gelanceerd wegens inbreuken op de Europese waarden. Dat standpunt heeft de bevoegde commissie in het Europees Parlement vandaag ingenomen.

De commissie Burgerlijke Vrijheden schaarde zich met 37 tegen 19 stemmen achter een rapport van de Nederlandse Judith Sargentini (GroenLinks), dat stelt dat de conservatieve regering van Orban de Europese democratische waarden met voeten dreigt te treden. De parlementsleden maakt zich onder meer zorgen over het kiessysteem, de onafhankelijkheid van het gerecht, de vrijheid van meningsuiting, de rechten van minderheden en de situatie van migranten en vluchtelingen.

In het rapport roepen de parlementsleden de lidstaten op om procedure van artikel 7 van het Europees verdrag te activeren tegen Hongarije. "Dit is een historische stemming: voor het eerst spreekt een meerderheid zich uit voor de activering van artikel 7", zo tweette Gérard Deprez (MR). Ook Bart Staes (Groen) reageert opgetogen. "Wij komen op voor de rechten van Hongaarse burgers en Europese waarden in de EU."

Het voltallige parlement moet in september wel nog zijn stem uitbrengen. Om groen licht te krijgen, is daar een absolute meerderheid van 376 stemmen en twee derden van de uitgebrachte stemmen nodig. Het zou de eerste keer zijn dat de Europese volksvertegenwoordigers de lidstaten aanbevelen om het vermaarde artikel 7 op gang te trekken.

De procedure loopt momenteel al tegen Polen, dat onder vuur ligt omdat de hervormingen van de regering van de conservatieve partij PiS de onafhankelijkheid van het gerecht zouden ondermijnen. In theorie kan die procedure uiteindelijk tot de opschorting van stemrecht in de Europese ministerraden leiden. De lidstaten beschikken wel over een vetorecht. Bedoeling is echter vooral dat de lidstaat via dialoog overtuigd kan worden om het beleid bij te sturen.