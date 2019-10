Europees Parlement wijst voorstel Johnson af, ook Britse oppositie niet onder indruk: “Akkoord of geen akkoord, regering wil Trump-deal-brexit” LH

03 oktober 2019

16u29

Bron: ANP, Belga, The Guardian 0 De brexitstuurgroep van het Europees Parlement wijst het brexitvoorstel van de Britse premier Boris Johnson af. Het plan is volgens de stuurgroep “geen basis voor een akkoord waarmee het Europees Parlement kan instemmen”, aldus een verklaring van de parlementaire groep. Ook de Britse oppositie schoot vandaag het voorstel af.

Het Britse vertrek uit de EU staat gepland op 31 oktober. Na lang Europees aandringen presenteerde Johnson gisteren voorstellen om de Ierse grenskwestie op te lossen en alsnog een akkoord over de boedelscheiding te bereiken. De voorstellen moeten ervoor zorgen dat er geen grenscontroles ingevoerd moeten worden op de grens tussen EU-lidstaat Ierland en Noord-Ierland, dat deel uitmaakt van het VK. Commissievoorzitter Juncker maakte Johnson gisteren reeds duidelijk dat zijn plan “problematische punten” bevat.

Vooral de alternatieven voor het door Johnson geëiste schrappen van de backstop baart de stuurgroep van het Europees Parlement zorgen. “Deze lastminutevoorstellen lossen niet de problemen op die er zijn als de backstop verdwijnt”. Ze maken volgens het parlement infrastructuur nodig om handelscontroles uit te voeren maar maken niet duidelijk hoe en waar precies. De voorstellen “komen niet in de buurt” van wat Londen en Brussel eerder hadden afgesproken, aldus de verklaring. Het parlement zegt bereid te blijven “alle voorstellen te onderzoeken, maar ze moeten wel geloofwaardig en juridisch werkbaar zijn.”

“Voorstel nog erger dan deal van Theresa May”

Ook Labour-oppositieleider Jeremy Corbyn schoot het nieuwe voorstel van Johnson meteen af. “Dit is zelfs nog erger dan de deal die May met Brussel had binnengehaald. Elke vakbond en elke werkgeversorganisatie vraagt ons binnen de douane-unie te blijven”, klonk het vandaag. “Deal of no deal, de agenda van deze regering is duidelijk. Ze willen een Trump-deal-brexit die onze economie zou doen crashen en de normen wegneemt die de rechten van werknemers verzekeren, ons milieu beschermen en consumenten beschermen. Geen enkel Labour-parlementslid zal zo’n roekeloze deal steunen.”

Commissie kaatst bal terug

“Het is aan de Britse regering om de vele vragen te beantwoorden die de Europese Commissie heeft bij het voorstel van Johnson”, verklaarde een woordvoerster van de Europese Commissie vandaag. "Er blijven problematische punten in het voorstel van het Verenigd Koninkrijk en er blijft nog werk te doen. Maar dit werk moet door het Verenigd Koninkrijk gebeuren, en niet omgekeerd", zo verklaarde de woordvoerster. "Ik herinner eraan dat het het Verenigd Koninkrijk is dat de Europese Unie wil verlaten, en niet de Europese Unie die het Verenigd Koninkrijk wil verlaten."

De woordvoerster beklemtoonde dat de Commissie "op constructieve wijze" met de Britse regering wil blijven praten en er alles aan wil doen om een geordend vertrek mogelijk te maken. "Maar wij gaan niet degenen zijn die blijven zitten met de bal", zo maakte ze duidelijk dat de Europeanen niet verantwoordelijk willen gehouden worden voor een mogelijk vertrek zonder akkoord.

Ierse premier: “Twee belangrijke obstakels”

De Ierse premier Leo Varadkar zelf ontwaarde "twee belangrijke obstakels" in de Britse voorstellen. "Er zouden geen controleposten of tarieven" tussen Ierland en Noord-Ierland mogen zijn, zei de Ierse premier donderdag tijdens een bezoek aan Zweden. Daarnaast heeft Varadkar problemen met het voorstel dat het Noord-Ierse parlement zou mogen beslissen of de regelgeving voor goederen al dan niet afgestemd zou blijven op de Europese regels.