Europees Parlement veroordeelt grenscontroles binnen Schengenruimte

30 mei 2018

17u40

Bron: Belga 0 Het Europees Parlement "veroordeelt" de aanhoudende grenscontroles aan sommige binnengrenzen in de Schengenruimte. Vele van die grenscontroles zijn "onwettig", zo stelt het halfrond vandaag in zijn eerste jaarrapport over het functioneren van Schengen.

Binnen de Schengenruimte zijn nationale grenscontroles afgeschaft, maar op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis in 2015 besloten Duitsland, Oostenrijk, Zweden, Noorwegen en Zweden om aan bepaalde grensovergangen opnieuw controles uit te voeren. Frankrijk ging dan weer zijn grenzen opnieuw bewaken als gevolg van de terreurdreiging. Die uitzonderingen zijn in principe mogelijk voor zes maanden, maar ze werden de voorbije jaren keer op keer verlengd.

Volgens het rapport, dat werd goedgekeurd met 439 tegen 157 stemmen (80 onthoudingen), zijn vele van die verlengingen niet nodig, niet proportioneel en "dus onwettig". Dat er aan binnengrenzen opnieuw wordt gecontroleerd, is het gevolg van tekortkomingen in het Europese asielsysteem en van een gebrek aan solidariteit en politieke wil onder de lidstaten, meent het halfrond.

Hoge kost

De grenscontroles berokkenen volgens de parlementsleden niet enkel schade aan de welvaart van de burgers en het vrije verkeer. Ze hebben ook een economisch prijskaartje. Indien alle lidstaten opnieuw permanent hun grenzen zouden controleren, dan zou dat op tien jaar al gauw tussen 100 en 250 miljard euro kosten, volgens ramingen die het rapport citeert.

Zware druk

Helga Stevens (N-VA) stemde tegen het rapport. "Landen zoals Duitsland en Oostenrijk staan al enige tijd onder serieuze druk door de migratiestromen uit de Balkan en Griekenland. Daarom steunen wij lidstaten die de Schengengrenscode willen aanpassen om efficiëntere en doeltreffendere controles mogelijk te maken indien die nood zich stelt", stelt ze.

In tegenstelling tot de meerderheid in het halfrond is Stevens het ook met landen als Duitsland en Oostenrijk eens dat Bulgarije en Roemenië nog niet klaar zijn om toe te treden tot Schengen en betere resultaten moeten boeken in de strijd tegen corruptie. "Een te snelle toetreding tast alleen maar het noodzakelijke draagvlak voor de Schengenzone verder aan".