Europees Parlement trapt nieuwe legislatuur op gang, parlementsleden Brexit-partij draaien zich ostentatief om TT

02 juli 2019

11u23

Bron: Belga 0 Het Europees Parlement heeft vanmorgen in Straatsburg het startschot gegeven voor zijn nieuwe legislatuur. Tijdens de korte openingszitting heette uittredend voorzitter Antonio Tajani zijn 750 collega's van harte welkom, maar een eed hoefden de 'MEP's' niet af te leggen. De leden van de Britse Brexit-partij vonden het maar niets dat ze nog altijd in het Europees parlement moeten zetelen, en toonden het parlement hun rug uit protest. De rest van de dag gebruiken de parlementsleden voor overleg over hun nieuwe voorzitter, die ze morgen verkiezen.

Het Europees Parlement kan nu zijn werkzaamheden voor de komende vijf jaar aanvatten. In het halfrond zetelen 751 leden, van wie slechts 39 procent ervaring heeft als Europarlementslid. Het jongste lid is de 21-jarige Deense Kira Marie Peter-Hansen, die in de groene fractie zetelt, de oudste MEP is voormalig Italiaans premier Silvio Berlusconi (82), die met zijn Forza Italia deel uitmaakt van de EVP-fractie.

Na het welkomstwoord van Tajani konden de parlementsleden luisteren naar een uitvoering van 'Ode aan de Vreugde', het Europees volkslied. MEP's als Gerolf Annemans (Vlaams Belang) en Derk Jan Eppink (Forum voor Democratie) die niet rechtstonden kregen een uitbrander. "Rechtstaan is een teken van respect. Als u het volkslied van een ander land hoort, staat u ook recht", zei Tajani. De 29 leden van de Brexit Party keerden zich ostentatief met hun rug naar voren.

Brexit Party MEPs turn their backs in European Anthem at opening session of European Parliament pic.twitter.com/M1J5rdzb8e James Mates(@ jamesmatesitv) link

Puigdemont

Behalve Tajani nam slechts één MEP het woord. De Ier Matt Carthy sprak schande over het feit dat de Catalaanse oud-ministers Carles Puigdemont, Toni Comin en Oriol Junqueras hun zetel niet kunnen opnemen en vroeg Tajani om in een verklaring zich expliciet uit te spreken voor het respect voor de democratie en de mensenrechten. De Italiaan ging er niet op in. Voor de zitting vond buiten al een protestactie plaats van Catalanen die eisten dat Puigdemont en co gewoon mogen zetelen, aangezien ze verkozen parlementsleden zijn.

Voorzittersverkiezingen

Morgen om 9 uur komen de Europarlementsleden opnieuw samen om een nieuwe voorzitter te verkiezen. Tegen 22 uur vanavond kunnen elke fractie en elke groep van minstens 38 MEP's een kandidaat naar voren schuiven, maar veel zal natuurlijk afhangen van het resultaat van de Europese top in Brussel.

Terwijl de parlementsleden in Straatsburg overleg plegen, proberen de staatshoofden en regeringsleiders te beslissen wie ze willen nomineren als voorzitter van de Europese Commissie. Omdat in de complexe benoemingspuzzel alles aan alles vasthangt, zullen ze ook willen overeenkomen wie voorzitter van het parlement kan worden, van de Europese Raad en van de Europese Centrale Bank en wie zich de komende vijf jaar hoge vertegenwoordiger mag noemen.