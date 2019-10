Europees Parlement torpedeert Franse kandidaat-Eurocommissaris Sylvie Goulard, Macron reageert woedend TT

10 oktober 2019

14u33

Bron: Belga 1 Het Europees Parlement heeft de kandidatuur van de Franse kandidaat-Eurocommissaris Sylvie Goulard definitief verworpen. De Française moest twee hoorzittingen afleggen, maar kon niet overtuigen. Ze verloor een geheime stemming in de parlementaire commissies Interne Markt en Industrie met 82 stemmen tegen en amper 29 voor. Frans president Emmanuel Macron reageert furieus: “Dit is ingegeven door wrok en misschien kleinzieligheid.”

De nederlaag is een pijnlijke zaak voor Macron, die met voormalig Defensieminister Goulard één van zijn vertrouwelingen op een sleutelpositie in de nieuwe Europese Commissie van Ursula von der Leyen had gemanoeuvreerd. Als het parlement groen licht had gegeven, was Goulard Eurocommissaris voor Interne Markt en Industrie én Defensie en Onderzoek geworden.

Een lopende gerechtelijke procedure in Frankrijk wegens mogelijke fictieve tewerkstelling van parlementaire medewerkers in het Europees Parlement en de hoge vergoedingen die ze opstreek bij een Amerikaanse denktank deden haar de das om, samen met de bezorgdheden om haar enorme portefeuille.

Naast bezorgdheden van ethische aard zouden ook partijpolitieke overwegingen wel eens de doorslag gegeven kunnen hebben. Als poulain van Macron had Goulard de tegenwind van de christendemocraten van EVP kunnen verwachten: de Franse president was er in juli verantwoordelijk voor dat hun Spitzenkandidaat Manfred Weber het voorzitterschap van de Europese Commissie misliep, ten voordele van Ursula von der Leyen. Dat manoeuvre zou bij de EVP allesbehalve goed verteerd zijn. Goulard kreeg bij de stemming dan ook enkel de steun van haar eigen liberale fractie Renew Europe, wellicht aangevuld met enkele sociaaldemocraten van S&D en conservatieven van ECR.

“Politiek spelletje”

De Franse president is alvast niet te spreken over het verloop van de stemming. Goulard “was het onderwerp van een politiek spelletje dat de Europese Commissie in haar geheel raakt”, liet Macron eerst via zijn diensten weten. Nadien deed hij er zelf op een persconferentie in Lyon nog een schepje bovenop. “Wat gespeeld heeft is wrok, en misschien kleinzieligheid”, klonk het. “Ik heb gestreden voor een portefeuille en heb drie namen op tafel gelegd. Men zegt mij: ‘die naam is formidabel’, men neemt die aan en vervolgens zegt men mij ‘we willen die niet meer’. Dat moet men mij eens uitleggen.”

De Franse president moet nu samen met von der Leyen op zoek naar een oplossing, “met respect voor de portefeuille die aan Frankrijk was toebedeeld”, aldus het Elysée. Lees: de nieuwe kandidaat moet dezelfde bevoegdheden krijgen. In het parlement gingen al stemmen op om de bevoegdheden toch wat te spreiden over andere Eurocommissarissen, al kunnen de fracties dat zelf niet opleggen. Macron en von der Leyen hebben een week de tijd.

Goulard zegt op Twitter “met respect voor de democratie” akte te nemen van de beslissing van het parlement. “Ik bedank de president van de Republiek en Ursula von der Leyen voor hun vertrouwen en alle parlementsleden die voor mij hebben gestemd.”

Je prends acte de la décision du Parlement européen, dans le respect de la démocratie. Je remercie le Président de la République et Ursula von der Leyen pour leur confiance et tous les députés qui ont voté pour moi. Sylvie Goulard(@ GoulardSylvie) link