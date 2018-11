Europees Parlement toont met nieuwe website "hoe de EU het verschil maakt" TT

14 november 2018

12u21

Bron: Belga 0 Wat doet Europa eigenlijk voor mij? Op die vaak gehoorde vraag wil het Europees Parlement een helder antwoord bieden. Het heeft vandaag een website gelanceerd met honderden korte, toegankelijke artikelen die gebruikers informeren over wat Europa doet voor hun regio en hun privé- en beroepsleven.

In de aanloop naar de verkiezingen van mei 2019 zet het Europees Parlement alle zeilen bij. Een recente Eurobarometer-peiling toont aan dat 68 procent van de Europeanen vindt dat hun land baat heeft bij EU-lidmaatschap, in België gaat het om 75 procent van de ondervraagden. Maar wat de concrete voordelen zijn van de Europese Unie, is minder duidelijk. Daarom heeft het parlement nu opgelijst "hoe de EU een positief verschil maakt op het leven van de mensen".

'Wat Europa voor mij doet' is een website met ongeveer 1.800 artikelen van maximaal één pagina lang. In bevattelijk taalgebruik, dus zonder het gebruikelijke EU-jargon, wordt uitgelegd hoe Europa aanwezig is in het dorp, de stad of de regio van de gebruiker. Wie bijvoorbeeld naar de pagina over Leuven doorklikt, kan lezen hoe de EU investeerde in kazerne Michotte, "een ruimte die volledig gerenoveerd werd en nu dienst doet als een plaats waar kortgeschoolde volwassenen, werkzoekenden en werknemers hun basisvaardigheden kunnen aanscherpen om zo meer kans te maken op de arbeidsmarkt".

Op de algemene pagina Vlaanderen staat dan weer uitgelegd hoe “de Europese Interne Markt Vlaanderen een immense afzetmarkt biedt, waar het zeer actief gebruik van maakt” en hoe na het Europese handelsakkoord met Canada de export naar het land vanuit Vlaanderen met 23 procent steeg.

Over België werden in totaal 52 artikelen online gezet.

Een tweede deel van de website zoomt in op de impact van de Europese Unie op het leven van de burgers, gaande van thema's als gezin en werk, tot veiligheid en EU-rechten en vrijheden. Een voorbeeld? Wie graag telewerkt, leest dat hij of zij beschermd wordt door de EU-voorschriften over arbeidstijd en over gezondheid en veiligheid. Mensen met een handicap zullen binnenkort worden geholpen door Europese wetgeving die een reeks producten en diensten, zoals e-boeken, smartphones en transportdiensten, toegankelijker maakt.

In een derde deel gaat de website in detail in op het Europees beleid op 24 domeinen. Hier geven langere achtergrondnota's gedetailleerde informatie over onderwerpen als milieubescherming, cultuur, de strijd tegen belastingfraude, economische beleid en de toekomst van de EU.

De website, die ontwikkeld werd door de onderzoeksdienst van het Europees Parlement, is toegankelijk via www.wat-europa-voor-mij-doet.eu en is beschikbaar in 24 talen.