Europees Parlement start procedure voor opheffing immuniteit Puigdemont HR

16 januari 2020

11u14

Bron: Belga 0 Buitenland Het Europees Parlement heeft de procedure opgestart over het verzoek van de Spaanse autoriteiten tot opheffing van de parlementaire immuniteit van de Catalaanse parlementsleden Carles Puigdemont en Toni Comin. Dat heeft vicevoorzitter Ewa Kopacz meegedeeld.

“De Spaanse autoriteiten hebben bij de voorzitter een officieel verzoek ingediend om de immuniteit van Carles Puigdemont en Toni Comin op te heffen. Ze willen de gerechtelijke procedures tegen deze leden voortzetten”, zo kondigde Kopacz aan bij de opening van de zitting.

Het verzoek wordt nu doorgespeeld aan de commissie Juridische Zaken, waar de geviseerde parlementsleden gehoord kunnen worden. De commissie stelt nadien een advies op, dat ter stemming wordt voorgelegd aan het voltallige parlement.

Het Spaanse gerecht wil Puigdemont en Comin berechten voor hun rol in het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum van 2017. De twee voormalige Catalaanse regeringsleden, die naar België vluchtten, werden in mei vorig jaar verkozen bij de Europese verkiezingen en konden deze week, na een maandenlange juridische strijd, voor het eerst hun zetel in het Europees Parlement innemen.