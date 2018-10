Europees Parlement promoot kraantjeswater met strengere normen KVDS

23 oktober 2018

18u32

Het Europees Parlement heeft in Straatsburg strengere kwaliteitsnormen voor drinkwater goedgekeurd. Het moet nog meer Europeanen ertoe aanzetten om water te drinken van de kraan in plaats van uit plastic flessen.

Met 300 tegen 98 stemmen (en 274 onthoudingen) schaarde het halfrond zich achter een aanscherping van de 20 jaar oude drinkwaterrichtlijn. Het voorstel verstrengt de maximumlimieten voor vervuilende stoffen als lood en schadelijke bacteriën en introduceert plafonds voor hormoonverstoorders. De Europese Commissie wordt ook gevraagd de aanwezigheid van microplastics in het leidingwater te monitoren.

Hoge kwaliteit

Belgen en de meeste andere Europeanen beschikken al over drinkwater van hoge kwaliteit. De herziening van de richtlijn is echter een antwoord op de vraag van 1,6 miljoen burgers, verenigd in het Right2Water-burgerinitiatief, om een betere toegang tot veilig drinkwater. De initiatiefnemers wijzen erop dat ongeveer een miljoen Europeanen nog steeds niet van dat basisrecht kan genieten.





Naast de uitbreiding van de kwaliteitsnormen wil Europa consumenten meer informatie aanreiken over aanbod, kwaliteit en kostprijs van drinkwater. Dat moet hen prikkelen om vaker voor kraantjeswater te kiezen. De Commissie rekende uit dat een lager verbruik van flesjeswater de Europese gezinnen tot 600 miljoen euro per jaar kan besparen. In één adem leveren ze zo ook een bijdrage in de strijd tegen plastic afval.

De Europarlementsleden, die nog over de richtlijn moeten onderhandelen met de lidstaten, vragen de overheden ook om in de mate van het mogelijke drinkwaterfonteintjes te laten installeren in steden en publieke ruimtes. Ze zouden restauranthouders ook moeten aanmoedigen om hun klanten gratis of heel goedkoop kraantjeswater aan te bieden, maar een verplichting maken de Europese besluitvormers er niet van.

Mix

“Het komt de lidstaten toe om de juiste mix van instrumenten te kiezen voor gratis drinkwater”, zegt Hilde Vautmans (Open Vld). “Het Europees Parlement vindt dat de Europese Commissie, de lidstaten en de Europese Investeringsbank de steden en gemeenten technisch en financieel moeten ondersteunen voor gratis veilig drinkwater.”