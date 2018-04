Europees Parlement kan Martin Selmayr niet ontslagen: "Geen wettelijke basis voor" kg

Bron: Belga 9 Martin Selmayr, de voormalige kabinetschef van Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, kan aanblijven als secretaris-generaal van de Commissie. Het Europees Parlement, dat woensdag een resolutie aannam over de controversiële 'flitsbenoeming' van Selmayr, heeft geen wettelijke basis gevonden om het ontslag van de Duitser te vragen.

Selmayr was sinds 2014 de kabinetschef van Juncker. Tot veler verbazing, ook die van veel commissarissen, werd Selmayr op 21 februari in twee etappes tot de nieuwe secretaris-generaal van de Commissie benoemd. Meteen was hij de hoogste Europees ambtenaar.

Het Europees Parlement trok de zaak naar zich toe. Het ondervroeg de bevoegde commissaris voor Personeelszaken Günther Oettinger over de kwestie en schreef een resolutie. In die tekst, die woensdag werd aangenomen, staat dat er geen juridische grond is om het ontslag van Selmayr te vragen.

Het parlement vraagt de Commissie wel om de benoeming van Selmayr opnieuw te bekijken, maar het lijdt geen twijfel dat Juncker het vertrouwen in zijn rechterhand zal behouden. Juncker dreigde eerder al om op te stappen, indien Selmayr werd ontslagen. "Het is nu aan de Commissie om de volgende stappen te zetten en in de toekomst open en transparantie sollicitatieprocedures te garanderen", zegt Ingeborg Grässle (EVP), de auteur van de resolutie.

Niet alle parlementsleden zijn het eens met de analyse dat de juridische basis ontbreekt voor het verwijderen van Selmayr uit zijn functie van secretaris-generaal. Een amendement dat die stelling tegenspreekt, kreeg echter onvoldoende steun.