Europees parlement erkent Guaido als interim-president Venezuela KVE

31 januari 2019

14u39

Bron: Belga 0 Het Europees parlement heeft een resolutie goedgekeurd waarin het Juan Guaido officieel erkent als interim-president van Venezuela. De parlementsleden dringen er bij de lidstaten op aan dat voorbeeld te volgen.

Het Europees parlement reageert met die resolutie op uitlatingen van huidig president Nicolas Maduro. Hij lijkt niet van plan te zijn vrije en eerlijke verkiezingen te organiseren, iets wat de EU hem met klem had gevraagd.

De resolutie van het Europees parlement is vooral symbolisch. Het parlement heeft geen inspraak in het buitenlands beleid van de EU: het is aan de lidstaten zelf om te beslissen of ze Guaido al dan niet willen erkennen. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken spreken elkaar deze namiddag in Boekarest, onder meer over de crisis in Venezuela.

Snelle en eerlijke presidentsverkiezingen

Parlementsvoorzitter Juan Guaido riep zichzelf op 23 januari uit tot interim-president van Venezuela. Hij wordt door verschillende westerse en Zuid-Amerikaanse landen erkend. De Europese Unie dringt vooral aan op snelle en eerlijke presidentsverkiezingen, maar daarvoor deed Maduro de deur al dicht. Hij zou bereid zijn vervroegde parlementsverkiezingen te organiseren, maar nieuwe presidentsverkiezingen zijn geen optie omdat die pas tien maanden geleden plaatsvonden.

Intussen heeft het Hooggerechtshof in Venezuela - dat vol Maduro-getrouwen zit - Guaido verboden het land te verlaten en zijn zijn bankrekeningen bevroren.

