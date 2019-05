Europees Parlement blijft bij eis dat nieuwe Commissievoorzitter een van ‘Spitzenkandidaten’ moet zijn LH

28 mei 2019

13u10

Bron: Belga 0 Een meerderheid van de fracties in het Europees Parlement houdt vast aan het ‘Spitzenkandidaten’-systeem. Dat is gebleken na afloop van de eerste vergadering van de fractievoorzitters na de Europese verkiezingen. Ze geven daarmee de Europese leiders een schot voor de boeg, die vanavond bijeenkomen om zich over de benoeming van de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie te buigen.

Voor de verkiezingen schoven verschillende politieke families een Spitzenkandidaat naar voren: een politicus of politica die expliciet kandidaat-Commissievoorzitter is en tijdens de campagne over heel Europa als uithangbord diende. Omdat binnen de Europese Raad, waar de 28 staatshoofden en regeringsleiders bijeenkomen, niet iedereen voor het systeem gewonnen is, wordt eraan getwijfeld of een van die Spitzenkandidaten het de komende weken ook effectief tot Commissievoorzitter kan schoppen. Het is namelijk de Raad die een kandidaat moet voordragen.

Positie van parlement cruciaal

Een meerderheid van de fractievoorzitters houdt nog altijd vast aan het systeem. Omdat een meerderheid van de 751 nieuw verkozen parlementsleden de voorgedragen Commissievoorzitter officieel moet benoemen, is de positie van het parlement in dit debat cruciaal.

Over wie precies de Commissie moet gaan leiden, ging de discussie nog niet. De fractieleiders kwamen overeen dat er een inhoudelijk debat zal worden gevoerd over het werkprogramma van de nieuwe Commissie en dat er dan een voorzitter moet worden gezocht die dat programma zo goed en zo kwaad mogelijk uitvoert. Er zal ook een inhoudelijke discussie met de Raad worden aangeknoopt.

“Ambigue” houding liberalen

Verschillende fractievoorzitter wezens op de "ambigue" houding van de liberalen, die zich afkeren van het systeem van Spitzenkandidaten omdat er tijdens de verkiezingen niet met transnationale lijsten werd gewerkt, maar in de debatten wel de Deense eurocommissaris Margrethe Vestager opvoerden als potentiële opvolgster van Jean-Claude Juncker.