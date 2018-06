Europees parlement bindt de strijd aan met sociale dumping in transportsector kg

04 juni 2018

20u18

Bron: Belga 1 Buitenlandse vrachtwagenchauffeurs die na een internationale levering enkele dagen transporten uitvoeren binnen de grenzen van een andere EU-lidstaat (zogenaamde 'cabotage') zullen binnenkort dezelfde verloning moeten krijgen als binnenlandse chauffeurs. Dat vraagt tenminste de commissie Transport van het Europees Parlement. Ze wil zo de sociale dumping in de transportsector aanpakken, maar niet alle parlementsleden zijn overtuigd.

Als een trucker zijn lading op zijn buitenlandse bestemming heeft afgezet, zal hij op de terugweg naar huis zeven dagen lang cabotageopdrachten mogen uitvoeren. Om te verhinderen dat de nationale markten verstoord worden, mag die chauffeur slechts 48 uur in dezelfde lidstaat aan de slag zijn. Bij cabotageopdrachten zullen chauffeurs hetzelfde loon krijgen als hun collega's in die lidstaat, maar een voorstel om die verplichting ook op te leggen bij internationale transporten, haalde het maandag niet in de commissie.

Wekelijkse rustdag

De parlementsleden pasten ook de regels rond de rij- en rusttijden aan om de werkomstandigheden in de sector te verbeteren én om de transportbedrijven meer flexibiliteit te bieden bij de organisatie van hun werk. De rustomstandigheden worden zo aangepast dat chauffeurs na maximaal drie weken naar huis mogen keren voor een week pauze. Bovendien zal er ook een wekelijkse rust worden opgelegd na elke zes werkdagen. Deze rust moet buiten de cabine worden opgenomen, tenzij de vrachtwagen kan staan op een speciaal voorziene parking die met de nodige faciliteiten (keukens, sanitair, wifi...) is uitgerust.

"Na een lange werkdag heeft iedereen recht op een degelijke slaapplaats. Vlaanderen geeft met zijn beveiligde parkings alvast het goede voorbeeld", zegt Europarlementslid Helga Stevens (N-VA).

"Vrij weekend niet in de cabine"

Haar CD&V-collega Ivo Belet ziet echter nog ruimte voor verbetering. "We blijven er tegen gekant dat chauffeurs hun vrij weekend opnieuw in de cabine zouden mogen doorbrengen op een snelwegparking. Vandaag is dat niet toegelaten in België, en terecht."

"Ook chauffeurs wekenlang, zes dagen op zeven achter het stuur houden is een bar slecht idee voor de verkeersveiligheid", besluit Belet.

Het parlement moet over het nieuwe mobiliteitspakket nog een akkoord sluiten met de lidstaten.