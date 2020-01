Europees parlement bezorgd over rechten EU-burgers na brexit TT

15 januari 2020

17u42

Bron: Belga 0 Een kamerbrede meerderheid van het Europees Parlement is bezorgd over de vrijwaring van de rechten van Europese burgers in het Verenigd Koninkrijk na de brexit. Dat blijkt uit een resolutie die in Straatsburg is goedgekeurd.

Een meerderheid van 610 tegen 29 stemmen en 68 onthoudingen heeft zorgen over het systeem dat de Britse autoriteiten hanteren om Europese burgers die al minstens vijf jaar onafgebroken op het eiland wonen na de brexit een permanente verblijfsvergunning te verlenen. De Europarlementsleden vragen ook een fysiek bewijs voor de betrokken burgers, en stellen zich vragen bij de onafhankelijkheid van de Britse instantie die moet waken over de rechten van burgers.

De brexit is voorzien op 31 januari. Twee dagen voordien moeten de Europarlementsleden nog het licht op groen zetten voor het echtscheidingsakkoord. In de resolutie beklemtonen ze dat ze daarbij rekening zullen houden met "de opgedane ervaringen en de gegeven garanties" met betrekking tot de bescherming van burgerrechten. Coördinator Guy Verhofstadt (Open Vld) waarschuwde al dat uitstaande problemen ook de goedkeuring van een later vrijhandelsakkoord met de Britten kunnen bemoeilijken.

Tenslotte vragen de Europarlementsleden ook aan de regeringen van de EU-lidstaten om zekerheid te bieden aan de Britse burgers die op hun grondgebied verblijven.