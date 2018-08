Europees noodfonds maakt laatste 15 miljard euro over aan Griekenland

06 augustus 2018

Bron: Belga

Het Europese noodfonds ESM heeft voor het laatst geld gestort in de Griekse schatkist. Met de lening van 15 miljard euro komt een einde aan het steunprogramma waarmee Griekenland de afgelopen acht jaar financieel overeind is gehouden door voornamelijk Europese geldschieters, in ruil voor zware hervormingen en bezuinigingen.