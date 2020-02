Europees Mensenrechtenhof buigt zich over repatriëring Frans gezin uit Syrië YV

10 februari 2020

15u06

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gaat zich voor het eerst buigen over de repatriëring van Syrië-strijders. Het Hof in Straatsburg heeft aanvaard om een beroep te onderzoeken tegen een Franse weigering om een gezin terug te halen. Het is de eerste keer dat een EU-land zich moet verantwoorden bij het Hof over het terughalen van een gezin.

Twee grootouders waren in mei naar het Hof in Straatsburg gestapt om Frankrijk te laten veroordelen voor de weigering om hun dochter terug te halen. De vrouw was in 2014 vertrokken naar Syrië, waar ze beviel van twee kinderen. Die zijn nu vijf en bijna vier jaar oud.

Het drietal, dat gewond raakte bij de strijd om het laatste IS-bolwerk Baghouz, bevindt zich momenteel in het vluchtelingenkamp al-Hol, in het door Koerden gecontroleerde noordoosten van Syrië. Hun gezondheidstoestand “zou erbarmelijk zijn”, zo stelt de eisende partij.

Pas uitspraak in zes maand

Het Hof publiceerde maandag een uiteenzetting van de feiten in de zaak en een lijst met vragen aan de betrokken partijen. Dat zijn de eerste etappes in de procedure. Of Frankrijk al dan niet wordt veroordeeld, zal volgens het Hof ten vroegste binnen zes maanden duidelijk worden.

In april vorig jaar had de Franse Raad van State verscheidene beroepen verworpen van Fransen in Syrië die hun repatriëring eisten. Volgens de Raad oversteeg de kwestie haar bevoegdheid. Het is de eerste keer dat een lidstaat van de Raad van Europa zich moet verdedigen tegen dit soort verzoek bij het Hof voor de Rechten van de Mens.