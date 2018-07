Europees magazijnpersoneel bij Amazon legt werk neer op jaarlijkse koopjesdag kg

16 juli 2018

19u20

Bron: Belga 1 Op de Amazon Prime Day, de jaarlijkse koopjesdag waarop de Amerikaanse online keten stunt met superpromoties, wordt er dinsdag in gestaakt in Duitsland. Ook in Spanje en in Polen zou er actie worden gevoerd. Het magazijnpersoneel wil daarmee de slechte werkomstandigheden aanklagen.

"Tot middernacht dalen de prijzen en stijgen de winsten, terwijl de werknemers van Amazon hun post zullen verlaten en gaan manifesteren voor een collectieve arbeidsovereenkomst die hun gezondheid ten goede moet komen", luidt het in een persbericht van de Duitse vakbond Verdi. Hoeveel werknemers aan de actie zullen deelnemen, is niet duidelijk.

Verdi hekelt het feit dat het personeel in de Europese magazijnen van Amazon, waar honderdduizenden pakjes worden verscheept, dagelijks vele kilometers moet afleggen en erg repetitieve taken voorgeschoteld krijgt.



In Spanje werd maandag een staking van drie dagen gestart, waaraan volgens de vakbod CCOO 1.200 mensen deelnemen. Amazon zelf verwacht weinig impact van de staking.