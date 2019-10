Europees hoofdonderhandelaar stelt deadline voor brexitdeal: “Uiterlijk vanavond of morgenochtend" ADN AW

15 oktober 2019

10u27

Bron: Belga, ANP 2 Er moet uiterlijk vanavond of morgenochtend een akkoord zijn over juridische teksten over de brexit, anders kan er later deze week op een EU-top in Brussel geen deal worden beklonken. Dat zei EU-onderhandelaar Michel Barnier tegen de EU-ministers in Luxemburg. Zowel de Europese Unie als het Verenigd Koninkrijk achten een doorbraak mogelijk deze week.

De meest recente Britse voorstellen zijn nog onvoldoende, aldus Barnier. “Er zijn dit weekend en gisteren intensieve discussies geweest, en hoewel het moeilijker en moeilijker zal worden is het nog steeds mogelijk dat we deze week een akkoord bereiken”, zo verklaarde de Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier, die de ministers in Luxemburg informeerde over de gesprekken die hij met de Britse regering voert.

Zijn Britse gesprekspartner, brexit-minister Stephen Barclay, klonk nog een tikje optimistischer. “Er zijn gedetailleerde gesprekken aan de gang en een deal is nog steeds heel mogelijk”, zo liet hij optekenen. Barnier tekende echter voorbehoud aan. “Het is hoog tijd dat de goede bedoelingen worden omgezet in juridische teksten.”

De regeringsleiders komen donderdag en vrijdag bijeen. Mocht er toch geen akkoord komen dan zal Barnier mogelijk moeten aanbevelen dat de gesprekken met de Britten na de top verdergaan.

Het is hoog tijd dat de goede bedoelingen worden omgezet in juridische teksten EU-onderhandelaar Michel Barnier

Ierse grens

De Ierse grenskwestie blijft het centrale knelpunt in de gesprekken. Beide partijen willen vermijden dat er na de brexit controles moeten uitgevoerd worden op de grens tussen EU-lidstaat Ierland en Noord-Ierland, dat deel uitmaakt van het Verenigd Koninkrijk. Die doelstelling wordt van groot belang geacht om het vredesproces in Noord-Ierland te vrijwaren. De vraag blijft nog steeds hoe de douanecontroles en de controles op de regels van de Europese eenheidsmarkt dan georganiseerd moeten worden.

Het Britse vertrek is voorzien op 31 oktober. Premier Boris Johnson, die nog steeds vastberaden is om zijn land op die dag uit de EU te halen, zou het Britse parlement tegen zaterdag een deal moeten kunnen presenteren. Het parlement keurde een wet goed die Johnson verplicht om een nieuw uitstel van de brexit te vragen aan de Europese staatshoofden en regeringsleiders indien hij geen akkoord kan bereiken.