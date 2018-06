Europees Hof veroordeelt Franse politie na dodelijk schot op vluchtende auto TT

07 juni 2018

17u38

Bron: Belga 0 Het Europees Hof van de Rechten van de Mens heeft gelijk gegeven aan de nabestaanden van een man die tien jaar geleden is gedood bij een achtervolging door de politie in Frankrijk. Het Hof oordeelde dat de dood van de man, die op de achterbank zat, het gevolg was van geweld dat niet strikt noodzakelijk was om de inzittenden op te pakken. De agent kende bovendien de risico's die verbonden zijn aan het schieten op een auto in beweging. De zaak doet denken aan de dood van de kleine Mawda in ons land, enkele weken geleden.

Na een inbraak en brandstofdiefstal zette een patrouille van de Franse gendarmerie in november 2008 de achtervolging in op een wagen met drie inzittenden. Het voertuig weigerde te stoppen, ondanks de achtervolging en een aantal waarschuwingsschoten. Nadat de gendarmes bij een versperring twee aanmaningen hadden gegeven om te stoppen en tot tweemaal toe bijna geraakt werden door het voertuig, schoot een gendarme zes keer in de richting van het wegrijdende voertuig.

Tegen de gendarme werd een gerechtelijk onderzoek geopend naar opzettelijk geweld met de dood tot gevolg, zonder het oogmerk om te doden. Daaruit bleek dat het slachtoffer overleed door de vijfde of zesde kogel. Later werden de feiten door de onderzoeksrechters opgevat als onopzettelijke doodslag door onvoorzichtigheid. Het Franse Hof van Beroep vernietigde die beschikking en argumenteerde dat de gendarme niet strafrechtelijk aansprakelijk kon worden gesteld. Het Hof oordeelde ook dat het gebruik van een wapen absoluut noodzakelijk was om het voertuig tot stilstand te brengen.

'De bestuurder is de enige verantwoordelijke voor de gevaarlijke manoeuvres en de passagiers kunnen niet met hem gelijkgesteld worden' Europees Hof

Schot niet in verhouding met doel

De ouders van het slachtoffer trokken daarop naar het Europees Hof in Straatsburg en pleitten op basis van artikel 2 (het recht op leven) dat het dodelijke schot niet in verhouding was met het nagestreefde doel. Het Hof geeft hen nu gelijk. De rechter merkt op dat de bestuurder geen onmiddellijk gevaar stelde en dat er geen hoogdringendheid was om het voertuig te stoppen. In het licht daarvan "was het gebruik van een vuurwapen niet strikt noodzakelijk om een reguliere arrestatie te verrichten", meent het Hof, dat oordeelt dat de gendarme op de hoogte was van de aanwezigheid van drie personen in het voertuig en de risico's kende die inherent zijn aan het schieten naar een voertuig in beweging.

Het Hof betwist niet dat de bestuurder, om een versperring van de gendarmerie te ontwijken, niet aarzelde om in snel tempo in de richting van de gendarme te rijden, wat zijn vastberadenheid en gevaarlijkheid onderstreepte. "Toch is de bestuurder de enige verantwoordelijke voor de gevaarlijke manoeuvres en kunnen de passagiers niet met hem gelijkgesteld worden", aldus het Hof, die ook opmerkte dat de wagen al aan het wegrijden was en het leven van de gendarme en zijn collega's niet meer in gevaar was.

Het Hof heeft Frankrijk veroordeeld tot het betalen van 60.000 euro aan de verzoekende partij.