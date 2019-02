Europees Hof van Justitie: geen biolabel voor halalvlees mvdb

26 februari 2019

11u25

Bron: Belga 0 Ritueel geslacht vlees kan geen Europees biolabel krijgen. Dat heeft het Europees Hof van Justitie vandaag beslist. Consumenten die producten met een biolabel kopen, moeten er volgens het Hof zeker van kunnen zijn dat die producten volgens de hoogste normen, ook inzake dierenwelzijn, tot stand zijn gekomen.

Een Franse dierenrechtenorganisatie ijvert er al jaren voor om het biolabel te verbieden op vlees met het label 'halal'. Op vraag van een Franse rechtbank moest het Europees Hof zich uitspreken over de interpretatie van de Europese regels terzake. De regels rond dierenwelzijn verbieden in principe onverdoofd slachten. Voor ritueel slachten is een uitzondering voorzien, als het lijden van het dier tot een minimum beperkt wordt.



De advocaat-generaal bij het Hof oordeelde in september dat er in de voorwaarden voor de toekenning van een biolabel niets staat over de slachtmethode die gebruikt moet worden. Aangezien de regels rond dierenwelzijn een uitzondering voorzien voor ritueel slachten, meende hij dat 'halal' of 'koosjer' vlees niet in strijd is met een biolabel.

Het Hof volgt dat advies niet. De rechters stellen vast dat de Europese verordeningen rond biolabels meermaals benadrukken dat biologische landbouw gekenmerkt wordt door de inachtneming van "hogere normen inzake dierenwelzijn op alle plaatsen en in alle stadia van deze productie waar dit welzijn nog verder kan worden verbeterd, inclusief bij het slachten". Ritueel slachten kan de pijn of het lijden van dieren niet even efficiënt verzachten als slachting met voorafgaande bedwelming, zegt het Hof, en biologische labels moeten de consument net verzekeren dat de hoogste productienormen, onder meer inzake dierenwelzijn, gevolgd zijn.