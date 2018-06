Europees Hof van Justitie geeft Britse transvrouw recht op vrouwelijke pensioenleeftijd Jolien Meremans

26 juni 2018

12u55

Bron: Belga, The Guardian 6 Het Europees Hof van Justitie oordeelde dat de Britse overheid schuldig is aan discriminatie. Hoewel een Britse transvrouw de pensioengerichte leeftijd had, werd haar pensioen geweigerd. Het besluit wordt toegejuicht als een overwinning voor transgenderrechten.

De Britse overheid wordt door het Europees Hof van Justitie zwaar onder vuur genomen. Een Britse transvrouw kreeg niet het pensioen waarop zij recht had, waardoor "de Britse wetgeving een directe discriminatie vormt op grond van geslacht".

Genderherkenning

In 1948 werd de persoon in kwestie geboren als een man. In 1974 trouwde die man met een vrouw en samen kregen ze twee kinderen. In 1991 besloot de man om verder te leven als vrouw. De geslachtsaanpassende operatie gebeurde in 1995.

Om religieuze redenen annuleerde het echtpaar hun huwelijk niet, waardoor de de vrouw geen volledige genderherkenning kon krijgen. Daarom werd haar pensioen op 60-jarige leeftijd geweigerd en moest ze wachten tot de mannelijke pensioenleeftijd van 65 jaar.

Geen verband

"De Britse wetgeving vormt een directe discriminatie op grond van geslacht”, melde het Europees Hof van Justitie. Het oordeelde dat het doel van de voorwaarde van nietigverklaring van het huwelijk geen verband hield met het ouderdomspensioenfonds.

Het HvJ verduidelijkte dat mensen die langer leven met een ander geslacht dan hun geboortegeslacht dezelfde rechten krijgen als andere mensen van dat geslacht.