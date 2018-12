Europees Hof van Justitie: Britten kunnen brexit eenzijdig intrekken LH

04 december 2018

10u30

Het Verenigd Koninkrijk kan eenzijdig beslissen om de brexit stop te zetten en in de Europese Unie te blijven. Dat oordeelt de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie.

Het niet-bindende advies werd uitgesproken door Manuel Campos Sanchez-Bordona, de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie. Het hof zal nog op een later tijdstip zijn definitieve uitspraak doen. Vaak wordt het advies van de advocaat-generaal gevolgd. Vraag is echter in hoeverre het een theoretische discussie blijft. Vooralsnog heeft de Britse overheid helemaal niet de intentie om de brexit stop te zetten.

Een achttal Schotse politici wilde toch weten of het Verenigd Koninkrijk ook de optie heeft om het hele proces te annuleren en gewoon EU-lid te blijven. De rechtbank in Schotland die de uitspraak zal moeten doen, heeft de vraag doorgespeeld naar het Europees Hof in Luxemburg.

Advocaat-generaal Campos Sanchez-Bordona oordeelt nu in zijn advies dat het Verenigd Koninkrijk het inroepen van artikel 50 eenzijdig kan intrekken. Een unanieme goedkeuring van de andere EU-landen is daarvoor niet nodig. Dat was nochtans het standpunt van de Europese instellingen. Volgens die instellingen zouden advocaten artikel 50 kunnen gaan misbruiken om - onder de dreiging van een exit uit de EU - betere lidmaatschapsvoorwaarden af te dwingen.

Maar die redenering volgt de advocaat-generaal van van het Hof van Justitie niet. Integendeel, volgens hem mag de beslissing van een lidstaat om artikel 50 terug te draaien niet afhankelijk gemaakt worden van unanimiteit binnen de resterende EU-landen. Op die manier zou een land “tegen zijn wil” kunnen gedwongen worden om de EU te verlaten. Het zou volstaan dat één EU-land zich verzet en dat een lidstaat op die manier tegen zijn wil uit de EU verdwijnt.

De advocaat-generaal koppelt wel een aantal voorwaarden aan de eenzijdige intrekking van artikel 50. Zo moet de intrekking officieel aangekondigd worden bij de Europese Raad. En net als de intentie om uit de EU te stappen, moet ook de intrekking goedgekeurd worden door het Britse parlement.

Reeks cruciale debatten

Het advies van de advocaat-generaal komt net op het moment dat het Britse Lagerhuis aan vijf dagen van debatten begint over de brexitdeal van premier Theresa May. Daarover moet volgende week dinsdag, 11 december, een cruciale stemming plaatsvinden.

Zonder plotwendingen stapt het Verenigd Koninkrijk op 29 maart 2019 uit de EU, exact twee jaar nadat May door het inroepen van artikel 50 aan de EU heeft meegedeeld dat haar land de EU wil verlaten.