Europees Hof: "Profeet Mohammed pedofiel noemen terecht bestraft” mvdb

25 oktober 2018

15u14

Bron: ANP 84 De veroordeling die een Oostenrijkse vrouw kreeg opgelegd omdat ze had gezegd dat de profeet Mohammed pedofiele neigingen had, kan. Ze overschreed daarmee een grens, en dat telt in dit geval zwaarder dan de vrijheid van meningsuiting, oordeelt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg vandaag.

De vrouw zei tijdens een seminarie in 2009 dat de islamitische profeet het graag met kinderen deed, verwijzend naar diens huwelijk met de zesjarige Aïsha. Oostenrijkse rechters veroordeelden haar tot een boete van 480 euro vanwege minachting voor een religie. Ze stapte naar het hof in Straatsburg met een beroep op de vrijheid van meningsuiting. Ze zou slechts een bijdrage hebben willen leveren aan een publiek debat.

Het mensenrechtenhof oordeelt dat de beschuldiging aan het adres van de profeet door hem als een pedofiel af te schilderen in dit geval te ver ging. De vrouw had moeten weten dat ze verontwaardiging zou oproepen. De opgelegde straf was bescheiden en niet buiten proportie, aldus de rechters, die ook wijzen op bescherming van de gevoelens van moslims en het bewaren van de religieuze vrede in Oostenrijk.