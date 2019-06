Europees hof oordeelt vandaag over Duitse wegentol IB

18 juni 2019

04u51

Bron: Belga 0 Betalen we vanaf volgend jaar wegentol wanneer we met de auto Duitsland binnenrijden? Het Europese Hof van Justitie velt vandaag zijn finale oordeel over de Duitse plannen, die volgens de Oostenrijkse en Nederlandse buren discriminerend zouden zijn voor hun onderdanen.

Duitsland worstelt al decennia met de invoering van een zogenaamde ‘Pkw-Maut’ op snelwegen. Niet enkel intern, maar evenzeer op het Europese niveau. Het dossier leek twee jaar geleden in een definitieve plooi te vallen toen de Duitse regering een akkoord bereikte met de Europese Commissie. Die vond het plan discriminerend voor buitenlandse chauffeurs, maar staakte haar verzet na enkele toegevingen uit Berlijn.

Oostenrijk was het daar echter niet mee eens en sleepte Duitsland voor het Hof. Het buurland vond dat Berlijn nog steeds buitenlandse chauffeurs discrimineert op basis van hun nationaliteit. Immers, de deal staat nog steeds toe dat Duitse weggebruikers de kosten van een jaarvignet kunnen aftrekken van hun wegenbelasting, en buitenlandse chauffeurs niet.

Nederland sloot zich bij Oostenrijk aan, maar beide landen kregen begin dit jaar nul op het rekest van de advocaat-generaal bij het Hof. De argumentatie luidde dat Duitse chauffeurs zowel wegenbelasting als een vignet moeten betalen en uiteindelijk meer kwijt zijn dan buitenlandse chauffeurs, die geen wegenbelasting betalen en ook vignetten van tien dagen of twee maanden kunnen aanschaffen.

“Tendens om weggebruikers te laten betalen”

Het Hof volgt niet steeds de conclusie van de advocaat-generaal, maar vaak doet het dat wel. Is dat dinsdagochtend ook zo, dan zouden ook Belgische chauffeurs vanaf oktober 2020 een vignet op de kop moeten tikken wanneer ze bijvoorbeeld via de 'autobahn' naar de Alpen willen trekken.

"We zijn zeker niet voor deze tol, maar we moeten vaststellen dat er in heel Europa een tendens bestaat om gebruikers te laten betalen voor de wegen", reageert woordvoerster Joni Junes van VAB. Eerder dan voor vignetten opteert de mobiliteitsclub voor "meer sturende systemen", waarbij de kostprijs bijvoorbeeld hoger zou liggen op piekmomenten en vice versa. Wordt er ook in België zo'n systeem ingevoerd, dan zouden ook hier de binnenlandse chauffeurs een fiscale compensatie moeten genieten, betoogt VAB.