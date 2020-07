Europees Hof beslist morgen of hoofdverdachte in zaak-Maddie vrijgelaten wordt: “We kunnen onderzoek niet eindeloos rekken” SVM

15 juli 2020

11u15

Bron: Daily Mail/The Mirror 10 De hoofdverdachte in de zaak-Madeleine McCann, Christian Brückner (43), dreigt binnenkort vrij te komen. Het Europees Hof van Justitie zal daaromtrent morgen een beslissing nemen. “We kunnen het onderzoek niet eindeloos rekken”, stelt procureur Hans Christian Wolters.

De Duitse politie is ervan overtuigd dat Christian Brückner het toen driejarige meisje in 2007 ontvoerd en vermoord heeft. Zonder lichaam is het echter een bijzonder lastige opgave om hem in de cel te houden.



De pedofiel zit momenteel enkel opgesloten wegens drugsfeiten. Nochtans verkrachtte hij in 2005 ook een Amerikaanse toeriste (72) in Portugal. Voor die zware misdaad kreeg hij een gevangenisstraf van zeven jaar, maar zijn advocaten staken daar voorlopig een juridisch stokje voor.

Europees aanhoudingsbevel

Dat Brückner in 2018 aangehouden werd in Italië speelt daarbij in hun voordeel. Er volgde een uitlevering aan Duitsland, maar in het Europese aanhoudingsbevel zou enkel sprake zijn van de drugsfeiten. Niet de verkrachting en dus moet hij in principe ook niet de strafrechtelijke gevolgen ervan ondergaan. Op die manier zou de hoofdverdachte in de bekendste verdwijningszaak ooit snel op vrije voeten kunnen komen.



Aan het Europees Hof van Justitie nu om te oordelen of het daadwerkelijk zo ver komt. De politie heeft ook nog niet de hoop opgegeven om hem binnen enkele maanden effectief in beschuldiging te stellen in de zaak-Maddie. “Natuurlijk willen we onze verdachte achter de tralies houden, dan kunnen we hem bij een aanklacht meteen ondervragen”, stelt Wolters. “Maar het heeft ook geen zin om het onderzoek eindeloos te rekken, ooit zullen we er een punt moeten achter zetten.”

“Kan alle kanten op”

Volgens de meeste Duitse wetexperts zal Brückner niet vrijgelaten worden nu de zaak in een stroomversnelling terechtgekomen is. Toch valt het ook niet uit te sluiten dat de rechters in kwestie de letter van de wet zullen volgen. “Het is een puur juridische kwestie, dus kan het alle kanten op”, liet een specialist op de radio weten.

De Portugese politie blijft intussen koortsachtig zoeken naar het stoffelijk overschot van Maddie. In het voorbije weekend werden drie waterputten in de omgeving van Praia da Luz onderzocht, tevergeefs echter. “Hier weten wij niets van, die zoektocht zal er gekomen zijn op basis van speurwerk in Portugal”, stelt Wolters.

Brückner verbleef met zijn kampeerwagen aan het afgelegen strand Boca do Rio op het moment dat Maddie verdween. Die omgeving wordt nu minutieus uitgekamd. Volgens de Portugese media zullen in de komende dagen nog twintig waterputten en ondergrondse schachten onderzocht worden.

