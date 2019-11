Europees grondrechtenbureau waarschuwt voor “verloren generatie” jonge vluchtelingen kv

19 november 2019

17u51

Bron: FRA 12 In een nieuw verslag waarschuwt het Europees Bureau voor de grondrechten (FRA) ervoor dat jonge vluchtelingen in Europa een “verloren generatie” dreigen te worden. Er moet dringend werk gemaakt worden van de verwerking van hun asielaanvragen en hulp bij hun integratie, luidt het.

Jonge migranten tussen 16 en 24 jaar die oorlog en vervolging in hun thuisland ontvluchten, worden geconfronteerd met een hele rist ernstige belemmeringen voor hun integratie, stelt het verslag van FRA, dat gebaseerd is op interviews met meer dan 160 vluchtelingen en 400 eerstelijnswerkers in Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Oostenrijk en Zweden.

“De integratie van migranten, met name van jongeren, vormt een serieuze uitdaging. De problemen zijn echter niet onoverkomelijk”, zegt FRA-directeur Michael O’Flaherty.



Het verslag is onder andere positief over een reeks lokale beleidsinitiatieven, zoals financiële steun voor individuele huisvesting van asielzoekers in Wenen, de versnelde integratie op de arbeidsmarkt in Zweden, een programma voor financiële bijstand voor jonge vluchtelingen in Frankrijk en een mobiele app in zeven talen over leven in Duitsland.

Maatregelen

FRA dringt er bij lidstaten op aan om asielaanvragen sneller te verwerken. De gemiddelde asielprocedure duurt nu zo’n twee jaar, maar aanvragers met een grote kans op toelating zouden zo snel mogelijk aan hun integratie moeten kunnen beginnen. Ook gezinshereniging moet sneller gerealiseerd kunnen worden.

In afwachting van een beslissing over de asielaanvraag hebben de vluchtelingen degelijke huisvesting nodig, luidt het. Het FRA hekelt het feit dat sommige aanvragers op straat leven tot hun procedure is afgerond.

Verder is er nood aan een betere geestelijke gezondheidszorg voor vluchtelingen die vaak ernstig getraumatiseerd zijn door gebeurtenissen in hun thuisland.

Kinderen moeten bovendien zo snel mogelijk naar school kunnen. “Geef asielzoekers in een vroeg stadium toegang tot onderwijs, beroepsopleiding en werk om te voorkomen dat ze door criminelen op het slechte pad worden gebracht”, stelt het FRA.